Brutta sconfitta per i ragazzi di Massimo Oddo che cadono in casa 2-3 contro la Casatese Merate. La 21^ giornata del campionato di Serie D era una buona occasione per confermare l'ottima prestazione vista contro il Chievo Verona nell'ultima giornata. Per il Milan Futuro sono arrivati i gol nel secondo tempo di un ritrovato Chaka Traorè su calcio di rigore e di Eletu da fuori area, bravo a trovare il jolly con un mancino rasoterra dai 25 metri.