Alle ore 14:30 si gioca Milan Futuro-Casatese Merate, gara valida per la 21^ giornata della Serie D 2025/26. Segui LIVE la partita
Brutta sconfitta per i ragazzi di Massimo Oddo che cadono in casa 2-3 contro la Casatese Merate. La 21^ giornata del campionato di Serie D era una buona occasione per confermare l'ottima prestazione vista contro il Chievo Verona nell'ultima giornata. Per il Milan Futuro sono arrivati i gol nel secondo tempo di un ritrovato Chaka Traorè su calcio di rigore e di Eletu da fuori area, bravo a trovare il jolly con un mancino rasoterra dai 25 metri.

Ora la vetta occupata dalla Folgore Caratese dista 11 punti, forse troppi viste le partite che mancano. La prossima dei giovani rossoneri sarà con la Scanzorosciate. Opportunità da non buttare via per confermare il posto nella zona playoff.

25/01/2026 - 14:30
MILAN FUTURO
2-3
CASATESE MERATE
90'+4
fine-match

Finisce 2-3 Milan Futuro-Casatese Merate. Brutta prestazione dei rossoneri.

90'+3
ammonizione

Ammonito Zukic nelle fila del Milan Futuro.

90'

Sono stati annunciati 4 minuti di recupero.

89'
cambio

Cambio per la Casatese Merate. Fuori Pirola, dentro Losa.

87'
ammonizione

Ammonizione per Pirola, difensore della Casatese Merate.

81'
goal

GOL MILAN FUTURO!!

Eletu trova il gol dalla distanza con un mancino rasoterra. C'è ancora vita per i rossoneri.

80'
cambio

Cambio per la Casatese Merate. Esce Avinci, entra Goffi.

79'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Girata al volo di Domnitei da pochi passi dalla porta degli ospiti, respinta da Lionetti.

71'
cambio

Cambi per il Milan Futuro. Entrano Magrassi e Domnitei per Asanji e Ossola.

66'
occasione

OCCASIONE CASATESE MERATE. Mecca vicino alla doppietta. Ottimo intervento di Pittarelli.

63'
goal

GOL CASATESE MERATE. Segna da fuori area Mecca con un destro rasoterra dopo uno scarico arretrato.

55'
goal

GOL MILAN FUTURO!

Chaka Traorè trasforma il rigore conquistato da lui e accorcia le distanze.

51'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Sala vicino al gol dopo un cross di Cappelletti.

46'
cambio

Triplo cambio per il Milan Futuro. Escono Karaca, Hodzic e Sardo. Entrano Borsani, Eletu e Sia.

46'
inzio-secondo-tempo

Ricomincia Milan Futuro-Casatese Merate.

45'+2
fine-primo-tempo

Finisce il primo tempo tra Milan Futuro e Casatese Merate. Risultato netto: 0-2.

45'

Vengono concessi 2 minuti di recupero.

44'
ammonizione

Giallo per la Casatese Merate. Ammonito Ndao Mor.

42'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Bel cross dalla destra di Cappelletti per la testa di Ossola che esce di poco sulla destra del portiere. Rossoneri vicini al gol.

18'
goal

GOL CASATESE MERATE. El Hadaji raddoppia il vantaggio con un sinistro sotto l'incrocio dopo un slalom in area. Difesa troppo passiva.

13'
goal

GOL CASATESE MERATE. Cross ben calibrato dalla destra, insacca di testa El Hadaji lasciato solo dalla coppia difensiva.

10'

Primi 10 minuti della gara in cui le due squadre si studiano.

1'
inzio-match

Comincia la partita Milan Futuro-Casatese Merate. Si parte!

Sono da poco ufficiali le formazioni per Milan Futuro-Casatese Merate, 21^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Oddo e Commisso.

MILAN FUTURO: Pittarella, Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca; Hodzic, Sala; Ossola, Sardo, Traoré, Asanji. A disposizione: Bouyer, Cullotta, Nolli, Borsani, Branca, Domnitei, Eletu, Magrassi, Sia.. Allenatore: Massimo Oddo

CASATESE MERATE: Lionetti, Pirola, Geddo, Corno, Ferrante, Milani, Mendola, Ndao Mor, El Hadaji, Mecca, Avinci. A disposizione: Bragotto, Crotti, Servietti, Fortunato, Losa, Braida, Kabori, Diana, Goffi. Allenatore: Giuseppe Commisso

