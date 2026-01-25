Brutta sconfitta per i ragazzi di Massimo Oddo che cadono in casa 2-3 contro la Casatese Merate. La 21^ giornata del campionato di Serie D era una buona occasione per confermare l'ottima prestazione vista contro il Chievo Verona nell'ultima giornata. Per il Milan Futuro sono arrivati i gol nel secondo tempo di un ritrovato Chaka Traorè su calcio di rigore e di Eletu da fuori area, bravo a trovare il jolly con un mancino rasoterra dai 25 metri.
milan futuro
Milan Futuro-Casatese Merate di Serie D finisce 2-3: i rossoneri ci hanno provato | LIVE NEWS
Ora la vetta occupata dalla Folgore Caratese dista 11 punti, forse troppi viste le partite che mancano. La prossima dei giovani rossoneri sarà con la Scanzorosciate. Opportunità da non buttare via per confermare il posto nella zona playoff.
Finisce 2-3 Milan Futuro-Casatese Merate. Brutta prestazione dei rossoneri.
Ammonito Zukic nelle fila del Milan Futuro.
Sono stati annunciati 4 minuti di recupero.
Cambio per la Casatese Merate. Fuori Pirola, dentro Losa.
Ammonizione per Pirola, difensore della Casatese Merate.
GOL MILAN FUTURO!!
Eletu trova il gol dalla distanza con un mancino rasoterra. C'è ancora vita per i rossoneri.
Cambio per la Casatese Merate. Esce Avinci, entra Goffi.
OCCASIONE MILAN FUTURO. Girata al volo di Domnitei da pochi passi dalla porta degli ospiti, respinta da Lionetti.
Cambi per il Milan Futuro. Entrano Magrassi e Domnitei per Asanji e Ossola.
OCCASIONE CASATESE MERATE. Mecca vicino alla doppietta. Ottimo intervento di Pittarelli.
GOL CASATESE MERATE. Segna da fuori area Mecca con un destro rasoterra dopo uno scarico arretrato.
GOL MILAN FUTURO!
Chaka Traorè trasforma il rigore conquistato da lui e accorcia le distanze.
OCCASIONE MILAN FUTURO. Sala vicino al gol dopo un cross di Cappelletti.
Triplo cambio per il Milan Futuro. Escono Karaca, Hodzic e Sardo. Entrano Borsani, Eletu e Sia.
Ricomincia Milan Futuro-Casatese Merate.
Finisce il primo tempo tra Milan Futuro e Casatese Merate. Risultato netto: 0-2.
Vengono concessi 2 minuti di recupero.
Giallo per la Casatese Merate. Ammonito Ndao Mor.
OCCASIONE MILAN FUTURO. Bel cross dalla destra di Cappelletti per la testa di Ossola che esce di poco sulla destra del portiere. Rossoneri vicini al gol.
GOL CASATESE MERATE. El Hadaji raddoppia il vantaggio con un sinistro sotto l'incrocio dopo un slalom in area. Difesa troppo passiva.
GOL CASATESE MERATE. Cross ben calibrato dalla destra, insacca di testa El Hadaji lasciato solo dalla coppia difensiva.
Primi 10 minuti della gara in cui le due squadre si studiano.
Comincia la partita Milan Futuro-Casatese Merate. Si parte!
Sono da poco ufficiali le formazioni per Milan Futuro-Casatese Merate, 21^ giornata del campionato Serie D. Ecco le scelte di Oddo e Commisso.
MILAN FUTURO: Pittarella, Cappelletti, Vladimirov, Zukic, Karaca; Hodzic, Sala; Ossola, Sardo, Traoré, Asanji. A disposizione: Bouyer, Cullotta, Nolli, Borsani, Branca, Domnitei, Eletu, Magrassi, Sia.. Allenatore: Massimo Oddo
CASATESE MERATE: Lionetti, Pirola, Geddo, Corno, Ferrante, Milani, Mendola, Ndao Mor, El Hadaji, Mecca, Avinci. A disposizione: Bragotto, Crotti, Servietti, Fortunato, Losa, Braida, Kabori, Diana, Goffi. Allenatore: Giuseppe Commisso
