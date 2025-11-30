milan futuro
Milan Futuro-Brusaporto termina 1-1: Siani pareggia il gol di Sia nel finale | LIVE News
Finisce qua. Milan Futuro pareggia 1-1 contro il Brusaporto. Pareggio che lascia l'amaro in bocca ai rossoneri
OCCASIONE BRUSAPORTO. Franchini cerca il destro da fuori, salva Torriani sul proprio palo
Saranno 4 i minuti di recupero per questo secondo tempo.
GOAL BRUSAPORTO! Siani trasforma il rigore incrociando col destro. Gol che sa di beffa per i rossoneri
RIGORE PER IL BRUSAPORTO. Doppio errore di Karaca in area di rigore, prima non allontana il pallone e poi commette un fallo ingenuo
Nuova sostituzione nelle fila del Brusaporto. Fuori Martini e dentro Caferri
Ultimo cambio per il Milan Futuro. Fuori Sia e dentro Cullotta per gli ultimi 10'
OCCASIONE MILAN FUTUTO. Eletu calcia una bella punizione dalla destra, Taramelli concede calcio d'angolo.
Doppio cambio per il Brusaporto. Fuori Selvatico e Asiatico, dentro Quarena e Franchini
Quarto cambio per il Milan Futuro. Fuori Chaka Traorè per Domnitei
Ammonizione Milan Futuro. Cappelletti tenta l'anticipo su Siani, finendo per andare sulle gambe. Nessuna protesta
OCCASIONE BRUSAPORTO. Martini riceve fuori area e non ci pensa due secondi. Scarica un rasoterra che esce di poco. Serve attenzione
OCCASIONE MILAN FUTURO. Diego Sia non riesce ad agganciare il filtrante di Sala che l'avrebbe mandato a tu per tu con il portiere. Occasione in contropiede sprecata
Triplo cambio per il Milan Futuro. Fuori Ibrahimovic, Minotti e Asanji, dentro Branca, Karaca e Magrassi
Primo cambio per il Brusaporto. Dentro Moraschi al posto di Austoni
Fischia l'arbitro Radovanovic: ricomincia la partita, nessun cambio per i due allenatori
Tornano in campo le squadre per dare vita alla ripresa di Milan Futuro-Brusaporto del campionato Serie D.
Termina 1-0 il bel primo tempo tra Milan Futuro e Brusaporto. Rossoneri in vantaggio grazie al gol di Diego Sia
Viene concesso 1' di recupero
OCCASIONE MILAN FUTURO. Chaka Traorè riceve defilato sulla destra, rientra sul sinistro e scarica in porta. Taramelli con i piedi para la conclusione del 7 rossonero
OCCASIONE MILAN FUTURO. Cappelletti semina ancora il panico sulla destra, arrivando a concludere verso la porta. Buona parata a terra di Taramelli
OCCASIONE MILAN FUTURO. Dutu vicino al raddoppio immediato su calcio d'angolo. Bella incornata salvata sulla linea dai difensori ospiti
GOAL MILAN FUTURO! Cappelletti scende sulla fascia destra, palla rasoterra al centro dell'area per Sia che incrocia perfettamente. Milan Futuro avanti 1-0.
OCCASIONE MILAN FUTURO. Eletu prova la botta da fuori area. Tiro velenoso che rimbalza davanti a Taramelli. Si affaccia in attacco la formazione rossonera
OCCASIONE BRUSAPORTO. Seck sfiora il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il colpo di testa esce di poco sulla sinistra di Torriani
Ammonizione Milan Futuro. Odogu interrompe un contropiede al limite dell'area rossonera e concede una punizione pericolosa
OCCASIONE BRUSAPORTO! Continuano a collezionare occasioni gli ospiti. Chiossi indirizza in area un bel rasoterra, Martini a botta sicura calcia centrale. Il Milan Futuro ancora deve scendere in campo
OCCASIONE BRUSAPORTO! Austoni dalla fascia destra mette dentro un crosso molto pericoloso, Cappelletti anticipa all'ultimo l'attaccante ospite
OCCASIONE BRUSAPORTO! Seck trova un bel diagonale dalla sinistra, para Torriani.
OCCASIONE BRUSAPORTO! Ospiti subito pericolosi: Asiatico cavalca la fascia sinistra e scarica in porta, para Torriani. Sulla ribattuta Austoni tira ma viene deviata la conclusione dell'attaccante ospite.
Fischio d'inizio dell'arbitro Radovanonic: è iniziata Milan Futuro-Brusaporto!
Le squadre scendono in campo per Milan Futuro-Brusaporto del campionato Serie D.
Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Brusaporto, 14^ giornata del campionato Serie D 2025-2026, partita prevista alle ore 14:30 al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Massimo Oddo e Maurizio Terletti.
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Dutu, Odogu, Minotti; Eletu, Sala; Sia, Traoré, Ibrahimovic; Asanji. A disp.: Bouyer, Karaca, Borsani, Cullotta, Branca, Geroli, Seedorf, Magrassi, Domnitei All. Massimo Oddo.
BRUSAPORTO: Taramelli, Personeni, Asiativo, Selvatico, Paris, Piacentini, Seck, Chiossi, Martini, Austoni, Siani. A disp.: Fusi, Rebussi, Finazzi, Caferri, Quarena, Di Cintio, Franchini, Ratti, Moraschi. All. Maurizio Terletti.
