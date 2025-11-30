milan futuro

Milan Futuro-Brusaporto termina 1-1: Siani pareggia il gol di Sia nel finale | LIVE News

Milan Futuro-Brusaporto termina 1-1: Siani pareggia il gol di Sia nel finale | LIVE News - immagine 1
Al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno alle ore 14:30 si disputa Milan Futuro-Brusaporto, 14^ giornata del campionato Serie D 2025-26: il nostro LIVE testuale della gara dei rossoneri di mister Massimo Oddo
Redazione

30/11/2025 - 14:30
MILAN FUTURO
1-1
BRUSAPORTO
90' +4
fine-match

Finisce qua. Milan Futuro pareggia 1-1 contro il Brusaporto. Pareggio che lascia l'amaro in bocca ai rossoneri

90' +3
occasione

OCCASIONE BRUSAPORTO. Franchini cerca il destro da fuori, salva Torriani sul proprio palo

90'

Saranno 4 i minuti di recupero per questo secondo tempo.

87'
goal

GOAL BRUSAPORTO!  Siani trasforma il rigore incrociando col destro. Gol che sa di beffa per i rossoneri

85'
occasione

RIGORE PER IL BRUSAPORTO. Doppio errore di Karaca in area di rigore, prima non allontana il pallone e poi commette un fallo ingenuo

80'
cambio

Nuova sostituzione nelle fila del Brusaporto. Fuori Martini e dentro Caferri

79'
cambio

Ultimo cambio per il Milan Futuro. Fuori Sia e dentro Cullotta per gli ultimi 10'

72'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTUTO. Eletu calcia una bella punizione dalla destra, Taramelli concede calcio d'angolo.

66'
cambio

Doppio cambio per il Brusaporto. Fuori Selvatico e Asiatico, dentro Quarena e Franchini

63'
cambio

Quarto cambio per il Milan Futuro. Fuori Chaka Traorè per Domnitei

60'
ammonizione

Ammonizione Milan Futuro. Cappelletti tenta l'anticipo su Siani, finendo per andare sulle gambe. Nessuna protesta 

58'
occasione

OCCASIONE BRUSAPORTO. Martini riceve fuori area e non ci pensa due secondi. Scarica un rasoterra che esce di poco. Serve attenzione

56'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Diego Sia non riesce ad agganciare il filtrante di Sala che l'avrebbe mandato a tu per tu con il portiere. Occasione in contropiede sprecata

53'
cambio

Triplo cambio per il Milan Futuro. Fuori Ibrahimovic, Minotti e Asanji, dentro Branca, Karaca e Magrassi

50'
cambio

Primo cambio per il Brusaporto. Dentro Moraschi al posto di Austoni

46'
inzio-secondo-tempo

Fischia l'arbitro Radovanovic: ricomincia la partita, nessun cambio per i due allenatori

Tornano in campo le squadre per dare vita alla ripresa di Milan Futuro-Brusaporto del campionato Serie D.

45' +1
fine-primo-tempo

Termina 1-0 il bel primo tempo tra Milan Futuro e Brusaporto. Rossoneri in vantaggio grazie al gol di Diego Sia

45'

Viene concesso 1' di recupero

44'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Chaka Traorè riceve defilato sulla destra, rientra sul sinistro e scarica in porta. Taramelli con i piedi para la conclusione del 7 rossonero

41'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Cappelletti semina ancora il panico sulla destra, arrivando a concludere verso la porta. Buona parata a terra di Taramelli

26'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Dutu vicino al raddoppio immediato su calcio d'angolo. Bella incornata salvata sulla linea dai difensori ospiti

24'
goal

GOAL MILAN FUTURO! Cappelletti scende sulla fascia destra, palla rasoterra al centro dell'area per Sia che incrocia perfettamente. Milan Futuro avanti 1-0.

21'
occasione

OCCASIONE MILAN FUTURO. Eletu prova la botta da fuori area. Tiro velenoso che rimbalza davanti a Taramelli. Si affaccia in attacco la formazione rossonera

20'
occasione

OCCASIONE BRUSAPORTO. Seck sfiora il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il colpo di testa esce di poco sulla sinistra di Torriani

18'
ammonizione

Ammonizione Milan Futuro. Odogu interrompe un contropiede al limite dell'area rossonera e concede una punizione pericolosa

14'
occasione

OCCASIONE BRUSAPORTO! Continuano a collezionare occasioni gli ospiti. Chiossi indirizza in area un bel rasoterra, Martini a botta sicura calcia centrale. Il Milan Futuro ancora deve scendere in campo

13'
occasione

OCCASIONE BRUSAPORTO! Austoni dalla fascia destra mette dentro un crosso molto pericoloso, Cappelletti anticipa all'ultimo l'attaccante ospite

11'
occasione

OCCASIONE BRUSAPORTO! Seck trova un bel diagonale dalla sinistra, para Torriani.

4'
occasione

OCCASIONE BRUSAPORTO! Ospiti subito pericolosi: Asiatico cavalca la fascia sinistra e scarica in porta, para Torriani. Sulla ribattuta Austoni tira ma viene deviata la conclusione dell'attaccante ospite. 

1'
inzio-match

Fischio d'inizio dell'arbitro Radovanonic: è iniziata Milan Futuro-Brusaporto!

Le squadre scendono in campo per Milan Futuro-Brusaporto del campionato Serie D.

Sono da poco ufficiali le formazioni di Milan Futuro-Brusaporto, 14^ giornata del campionato Serie D 2025-2026, partita prevista alle ore 14:30 al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno. Vediamo, dunque, gli schieramenti scelti dai due allenatori, Massimo Oddo e Maurizio Terletti.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Dutu, Odogu, Minotti; Eletu, Sala; Sia, Traoré, Ibrahimovic; Asanji.  A disp.: Bouyer, Karaca, Borsani, Cullotta, Branca, Geroli, Seedorf, Magrassi, Domnitei  All. Massimo Oddo.

BRUSAPORTO: Taramelli, Personeni, Asiativo, Selvatico, Paris, Piacentini, Seck, Chiossi, Martini, Austoni, Siani. A disp.: Fusi, Rebussi, Finazzi, Caferri, Quarena, Di Cintio, Franchini, Ratti, Moraschi.  All. Maurizio Terletti.

