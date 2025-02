Milan-Feyenoord, Champions League: Tomori alla vigilia | LIVE News

Sull'importanza di non prendere gol: "Come squadra e difensori in ogni partita abbiamo l'obiettivo di non prendere gol. Domani sarà diverso perché siamo già sotto di uno. Sappiamo le qualità che abbiamo, non dobbiamo prendere gol, ma se capita non dobbiamo perdere la concentrazione e continuare a giocare allo stesso modo, credendo in ciò che stiamo facendo. Dobbiamo vincere, sarà difficile come all'andata, dobbiamo stare concentrati per riuscirci".