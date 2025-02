Milan-Feyenoord, Champions League: Ibrahimovic alla vigilia | LIVE News

Come si riaccende l'adrenalina in Theo Hernandez: "Questi momenti sono speciali. Domani per i giocatori è il momento che vuoi vivere e che cerchi da calciatore. Tutto su una partita. Come una finale. Poi se hai l'opportunità di giocare questa partita lo godi in modo diverso da me che la vivo da sopra. Ognuno ha il suo approccio e il modo di vivere la partita per ottenere il meglio possibile. Poi dipende dal carattere. Io ero più concentrato. Non mi servivano scaramanzia o altro. Avevo fiducia e quando decidevo di far bene entravo e lo facevo. Theo Hernandez non è più ragazzino, lo era quando c'ero io. Ora è tra i migliori al mondo e sa cosa deve fare per fare il massimo. Deve trovare il trigger point per arrivare a livelli alti. Devi sempre trovare questo bottone per caricarti, la cosa più difficile da giocatore. Noi facciamo il massimo, ma poi dipende dai giocatori. Io ero arrabbiato per fare bene, non per cose personali".