Milan-Étoile du Sahel 4-0, buona partita dei rossoneri | PM NEWS

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti a Milanello dove tra poco, alle ore 18:00, si disputerà l'amichevole Milan-Étoile du Sahel, penultima amichevole estiva dei rossoneri di Stefano Pioli. Restate con noi per il LIVE testuale della partita del Diavolo, per non perdervi neanche un'azione!