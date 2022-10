Milan-Chelsea, la diretta della partita di Youth League | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Chelsea, partita della 4^ giornata del Girone E della Youth League 2022-2023: la diretta testuale della gara dei rossoneri

Daniele Triolo

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Milan Primavera e Chelsea Under 19 per questa sfida della 4^giornata del Girone E della UEFA Youth League. Vediamo insieme, dunque, le scelte dei due tecnici, Abate e Brand.

MILAN PRIMAVERA (4-3-3): Nava; Bakoune, Simić, Paloschi, Bartesaghi; Gala, Marshage, Zeroli; Alesi, Lazetić, El Hilali. A disposizione: Torriani, Bozzolan, Chaka Traoré, Stalmach, Eletu, Parmiggiani, Longhi. Allenatore: Abate.

CHELSEA UNDER 19 (4-3-3): Curd; Gilchrist, Humphreys, Akomeah, Hughes; Dyer, Webster, Hall; Mendel-Idowu, Castledine, Tauriainen. A disposizione: Merrick, Acheampong, Silcott-Duberry, Runham, Soonsup-Bell, Thomas, Mcmahon. Allenatore: Brand.

Milan-Chelsea della UEFA Youth League sarà diretta dal signor Bram Van Driessche (BEL), che assistito dai connazionali Yves De Neve e Michael Geerolf. Il quarto uomo, invece, sarà l'arbitro italiano Matteo Marcenaro.

La partita d'andata, disputatasi lo scorso 5 ottobre 2022 al 'Chelsea Football Club Training Ground' di Surrey (Londra), come detto, era terminata 1-1: reti di Jan-Carlo Simić (10') per i rossoneri e di Leo Castledine (65') per i padroni di casa.

Il Chelsea Under 19, allenato da Edward Brand, è invece all'ultimo posto in classifica nel Girone E, con 2 punti. Sconfitta 2-4 a Zagabria alla prima partita, la squadra londinese ha poi pareggiato in casa 1-1 sia contro il RB Salisburgo sia contro il Milan.

Il Milan Primavera, allenato da Ignazio Abate, è primo in classifica nel Girone E, con 5 punti, al pari del RB Salisburgo. Finora, i rossoneri hanno conquistato due pareggi esterni per 1-1 (sia a Salisburgo sia a Londra contro il Chelsea) ed una vittoria interna (3-0 contro la Dinamo Zagabria).

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'PUMA House of Football', ex centro sportivo 'Vismara', dove tra poco, alle ore 14:30, si disputerà Milan-Chelsea, partita della 4^ giornata del Girone E della UEFA Youth League 2022-2023. Seguite con noi il LIVE testuale della gara dei rossoneri di mister Ignazio Abate. Milan, un giornale italiano spiazza tutti sul rinnovo di Leao >>>