Milan, Ballo-Touré in conferenza: “Opportunità irrinunciabile” | LIVE NEWS

Fodé Ballo-Touré, nuovo acquisto del Milan, si presenta in conferenza stampa. Ecco tutte le parole del terzino rossonero.

Se spera di fare qualche gol in più, come Theo Hernandez: "Sicuramente è una delle cose in cui voglio migliorare. Affinandomi al meglio".

Se è stato bello ritrovare Maignan: "Sono contento di ritrovarlo, siamo cambiati entrambi in meglio. Siamo stati insieme al PSG e al LOSC. È come un fratello, sicuramente continuerà a darmi grandi consigli come ha sempre fatto, è bello ritrovarlo qui".

Quanto è stato importante Maldini e a chi si ispira in quel ruolo: "Sono molto contento di aver avuto l'occasione di essere qui e che proprio Maldini mi abbia dato fiducia. Sicuramente è un riferimento come persona, non solo nel calcio, ma anche per tutto il mondo al di fuori del calcio. Per il resto, non direi che voglio essere paragonato a qualcuno o che ho un giocatore di riferimento. Da piccolo ammiravo gli attaccanti, direi che non c'è stato un giocatore a cui mi ispiro".

Cosa non ha funzionato al Monaco e quale partita aspetta di giocare: "È il calcio, a volte si riesce e altre no. Fa parte del gioco. Nel calcio si hanno alti e bassi. Io ora sono qui e pronto a dare il tutto per tutto".

Cosa l'ha spinto ad accettare il Milan nonostante la presenza di Theo Hernandez e come pensa di mettere in difficoltà Pioli: "Il Milan è un grandissimo club. Un'opportunità del genere non potevo farmela sfuggire. Poi sarà il Mister a scegliere. Io sono qui per lavorare e impegnarmi al massimo".

Le difficoltà e le differenze tra le partite in Serie A e in Ligue 1: "In Francia si gioca molto sul fisico, mentre in Italia le partite sono più tattiche. Bisogna essere sempre concentrati".

Il nuovo acquisto del Milan, il terzino Fodé Ballo-Touré, parlerà in conferenza stampa per presentarsi ai rossoneri. Arrivato dal Monaco pochi giorni fa per poco meno di 5 milioni, può essere un ottimo colpo in prospettiva. Si tratta di un senegalese classe 1997. Ha caratteristiche molto offensive, che è ciò che il Milan cercava sulla fascia di sinistra. Ha scelto il numero 5.