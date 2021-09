Youth League, Milan-Atlético Madrid 0-0: chance per Capone | LIVE NEWS

Il LIVE di Milan-Atlético Madrid, seconda giornata del Gruppo B della UEFA Youth League: ecco la diretta testuale della partita dei rossoneri

L' Atlético Juvenil A , allenato invece da Ricardo Marcos García , ha perso in casa, 1-2 , contro il Porto Under 19 nella prima gara di questo raggruppamento: inutile la rete di Samir El Jebari El Hannouni ( 56' ), arrivata tra i due gol lusitani, siglati da Diogo Filipe Pacheco Abreu ( 33' , rigore) e Rodrigo Pinheiro ( 62' ).

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Vismara' dove tra poco, alle ore 14:30, si disputerà Milan-Atlético Madrid, partita della seconda giornata del Gruppo B della UEFA Youth League. Restate con noi per seguire il LIVE della sfida tra i giovani Diavoli rossoneri ed i ragazzi 'Colchoneros': qui la diretta testuale del match per non perdervi neanche un'azione!