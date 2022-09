Gullit e Sacchi, le parole al Festival dello Sport in diretta | LIVE News

Se qualcuno ha detto che Sacchi fosse pazzo in spogliatoio, Gullit: "Parlava ogni giorno con noi di calcio, ovunque, quando ci incontrava. All'inizio per me la lingua era difficile, nessuno parlava inglese. Solo forse Maldini e Filippo Galli, ma il Mister per spiegarmi le cose era difficile. Diceva sempre di andare e venire, 'come and go in zone dangerou'. Io non capivo cosa fare. La cosa importante era imparare la lingua. Ero sempre con gli italiani per capire la lingua. La lingua del calcio è facile. Io sono sempre positivo. Vedo le cose positive e prima della partita io durante la cena ridevo sempre e pensavano non fossi serio. Poi guardavano Sacchi per vedere cosa facessi. Poi durante la partita ero diverso, diventavo serio. Poi all'inizio non mi andava di correre, troppo correvamo, troppo veloce. Dopo tre giorni sono andato dal dottore per dire che non mi sentivo bene perché mi sentivo debole, senza andare dal Mister perché non avrebbe accettato. Il dottore mi ha detto di correre meno per il cuore. Loro mi guardavano mentre correvo poco e pensavano che io non avessi voglia. Ma io sapevo cosa fare. Dopo la corsa c'era un esercizio con la pallina, ma se lo fai quando sei stanchissimo non è facile. Pensavano di aver preso un giocatore scarso, ma con le gambe molli non sapevo palleggiare".