Georgia Legends e il Milan Glorie. L'appuntamento è inserito all'interno delle celebrazioni per il 125º anniversario di fondazione del Milan. In campo tante leggende del Milan: Kakà, Cafù, Costacurta, Kaladze e non solo. Una partita da non perdere per tutti i tifosi e i nostalgici di un Milan glorioso. Vince il Diavolo ai rigori: decisivo il portiere Fiori.