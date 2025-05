Femminile, Roma-Milan 3-3: capolavoro di Ijeh! | LIVE News

+++ PROLOGO +++

Amici di PianetaMilan.it, oggi alle ore 12:30, lo stadio "Tre Fontane" sarà il teatro della sfida tra Roma e Milan, un match cruciale valido per la 9ª giornata della Poule Scudetto. La Roma, sotto la guida di Alessandro Spugna, scenderà in campo con un forte desiderio di riscatto. Attualmente al terzo posto in classifica con 41 punti, le giallorosse puntano a una vittoria per rimanere saldamente in lizza per le posizioni di vertice. Dall'altra parte, il Milan di Bakker è determinato a concludere la stagione in crescendo. Le rossonere, quinte in classifica con 34 punti, sognano di realizzare un'impresa in trasferta.