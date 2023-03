Primavera, Empoli-Milan 2-1: fischio finale, sconfitta che brucia | LIVE NEWS

Una sconfitta che fa male, perché immeritata. Stavolta il Milan di Abate gioca bene e crea, ma si fa sorprendere in due circostanze che portano al doppio vantaggio dei padroni di casa. Inutile il gol di Sia, subentrato, che riaccende le speranze, ma non porta al pareggio. In classifica i rossoneri crollano al tredicesimo posto e certamente non vivono una situazione tranquillissima. Un po' come la prima squadra, a due volti il percorso tra campionato e coppa.