Empoli-Milan Primavera 1-1, inizia il secondo tempo! | LIVE NEWS

L'Empoli e il Milan Primavera si affrontano per la 32^ giornata di campionato al 'Centro Sportivo di Petroio-Vinci'. Segui con noi LIVE il match dei rossoneri

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'Centro Sportivo di Petroio-Vinci' dove oggi, alle ore 15:00, andrà in scena Empoli-Milan, partita della 32^ giornata del campionato Primavera 1 TimVision. Nella giornata di ieri il club rossonero ha comunicato l'esonero di Federico Giunti, con la conseguente promozione di Christian Terni, ormai ex tecnico dell'Under 18. Ci sarà una scossa? Restate con noi per il live testuale della gara, per non perdervi neanche un'azione in diretta del match dei Giovani Diavoli rossoneri! Intanto il Milan ci prova per un grande attaccante: le ultime news di mercato