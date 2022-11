Coppa Italia Primavera, Milan-Genoa 1-0: inizia il secondo tempo | LIVE

Sono da poco ufficiali le formazioni con cui scenderanno in campo Milan Primavera e Genoa Primavera per questa sfida valida per i 32esimi della Coppa Italia. Vediamo insieme, dunque, le scelte dei due tecnici, Abate e Gilardino.

Occasione per il Milan. Botta dalla distanza di Ehuwa. Sattanino non trattiene la sfera e sfiora il palo destro. Milan vicino al secondo gol.

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al 'PUMA House of Football', ex centro sportivo 'Vismara', dove tra poco, alle ore 14.30, si disputerà Milan-Genoa, partita valida per i 16esimi della Coppa Italia Primavera. Seguite con noi il LIVE testuale della gara dei rossoneri di mister Ignazio Abate.