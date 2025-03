Coppa Italia Primavera – Milan-Lecce 1-0: Scotti! Scotti! | LIVE News

Amici di 'PianetaMilan.it', al 'PUMA House of Football' è andato in scena Milan-Lecce, semifinale di Coppa Italia Primavera per la stagione 2024-2025! I rossoneri riescono nell'impresa di qualificarsi alla finale del torneo, battendo i giallorossi grazie alla zampata nel secondo tempo di bomber Scotti (QUI LE PAGELLE) e un grande Longoni nel primo tempo. Che impresa per i ragazzi di Guidi.