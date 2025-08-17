Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano, dove, alle ore 21:15, si svolgerà Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026.
partite
Coppa Italia, Milan-Bari: la moviola della partita in diretta | LIVE News
La moviola LIVE di Milan-Bari, partita del primo turno della Coppa Italia 2025-2026: analizziamo l'operato dell'arbitro e del V.A.R
+++ MILAN-BARI, LA MOVIOLA LIVE +++—
Ecco la moviola LIVE della partita tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i biancorossi di Fabio Caserta. Analizziamo, dunque, l'operato dell'arbitro Alberto Ruben Arena della Sezione A.I.A. di Torre del Greco (NA), dei suoi collaboratori e del V.A.R..
© RIPRODUZIONE RISERVATA