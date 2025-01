+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti al Viola Park dove tra poco, alle ore 20:45, andrà in scena Fiorentina-Milan, match valevole per il ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Femminile per la stagione 2024-2025. Le rossonere di Suzanne Bakker sono chiamate a ottenere il pass per le semifinali.