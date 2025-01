Se può aiutare Theo Hernandez in fase difensiva: "Ho giocato contro Theo Hernandez in nazionale, è fortissimo e ha grande talento. La stessa cosa che ho detto per Rafa Leao. Ha 27 anni, per un difensore quell'età tra i 27 e i 32 sono gli anni più importanti. Può raggiungere il massimo potenziale perché ha consapevolezza in entrambe le fasi. Posso aiutarlo, ma anche lui me in fase offensiva. Ho parlato con Conceicao, anche se il suo inglese non è il massimo. È contento che sia qui e ha detto che devo mostrare il mio calcio. Conversazione breve, ma a parte il suo inglese è stato fantastico, tutti mi hanno accolto bene. Ho vissuto in Inghilterra tutta la vita, per me è un grande cambiamento, ma mi hanno accolto alla grande. Ora tocca a me".