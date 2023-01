Milan-Inter, Inzaghi: “Partita a sé, l’ultimo Derby meritavamo” | LIVE NEWS

Se la partita di domani può condizionare anche il resto della stagione: "Condizionerà, come sempre se ne parlerà nei giorni successivi. L'anno scorso ricordo la finale di Supercoppa con la Juventus, vinta con fatica ai supplementari. Poi dopo tre giorni eravamo in campo. Si è parlato per tre giorni della vittoria, poi subito del pareggio a Bergamo e di cosa si poteva fare di diverso. Noi dobbiamo pensare partita per partita. Pensiamo solo al Milan, nonostante stanchezza e viaggi. Dobbiamo correre per il compagno, l'unico modo per non avere rimpianti".