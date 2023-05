Inter-Milan, Acerbi: “Se non passiamo, è una stagione di me**a” | News

Su quanto gli ha dato l’Inter per riscattare la brutta stagione scorsa vissuta con la Lazio: “Ma i problemi con i tifosi sono sempre il passato, io devo essere sincero e devo ringraziare il mister sennò non sarei qui. Lui mi conosce, io cerco di fare il meglio possibile sia per me che per i miei compagni. Lo faccio per me, non per dimostrare niente a nessuno: ho degli obiettivi e finché giocherò a pallone andrò avanti per la mia strada. Non so quale sarà il mio futuro, ma so quello che voglio e quello che farò”.