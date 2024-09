Quanti punti servono per qualificarsi col girone unico: "Non so quanti ne servano, è la prima volta che giochiamo con questo formato. Ci sono otto partite, lavoro in Europa da anni, cerchiamo sempre di farne il più possibili. Non so quanti ne servano, ma bisogna vincerne il più possibile. Sul formato saprò dire meglio più avanti. Ciò che è sicuro è che c'è calcio tutte le sere con partite di grandissimo livello. Per esempio quella di domani. Però comporta che ci si faccia domande sulla salute dei giocatori, come si sentono a giocare partite in più. Non so se è meglio o peggio, lo dirò tra qualche mese".