Sul cambio di atteggiamento nella squadra: "Non volevo criticare i miei compagni dopo il Torino, ma dovevamo capire che qui siamo per vincere. Io e tutti loro non sono venuti per fare un passaggio o per fare business. Siamo al Milan per vincere. Nelle ultime settimane c'è stato un cambio, non è più uguale se perdi una partita. Quando cominci a vedere tutte queste cose ... Nel secondo tempo contro il Venezia abbiamo gestito le forze. Siamo qui per vincere, non per passare il tempo".