Qual è la giusta quantità di partite in un anno: "Non penso che la risposta spetti solo a me, non sono io a dover dire il numero giusto. Dovremmo sederci e capire tutti insieme. Per i media, per la UEFA, i campionati... Ci sono tante voci in capitoli. Non siamo stupidi, non pensiamo di decidere solo noi. Sappiamo che i tifosi vogliono vedere tante partite. Penso che una cosa ragionevole sarebbe riunirsi e che tutte le parti dicano la loro. Soprattutto i calciatori. Molti calciatori hanno già parlato. Dobbiamo solo essere ascoltati ed è ciò che vogliamo fare. Vogliamo un confronto per capire la direzione del calcio. Non solo aggiungere partite. Vogliamo fare del nostro meglio per il calcio. Se uno è stanco non può giocare al meglio. Voglio dare tutto, ma serve una soluzione, perché così non riusciamo a dare il massimo. Serve per il bene del calcio e dei giocatori".