Conferenza Dortmund-Milan, Terzic: “Loro potrebbero vincerle tutte” | LIVE News

La situazione del girone: "In Champions nessuna partita è facile, noi l'abbiamo capito già dai sorteggi. Di solito servono 10 punti per qualificarsi. Per questo è importante fare punti domani e sono importanti le partite in casa. Domani ci sarà il Milan, avversario difficile, ma possiamo affrontarlo e ci saranno i tifosi ad aiutarci. Faremo una grande prestazione".