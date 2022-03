Napoli-Milan, Pioli: “Ibrahimovic disponibile, formazione decisa” | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza i temi principali di Napoli-Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni sulla partita.

Se il Milan è come si augurava fosse in questo momento: "Se me l'aveste chiesto due settimane fa avrei detto di più, a luglio avrei detto così. Ogni squadra ha il proprio percorso. Siamo in cinque a giocarcela. Ogni partita pesa e va affrontata con convinzione. Stiamo dimostrando di essere competitivi. Affrontiamo una squadra che ha fatto più punti di tutti nel ritorno, dobbiamo giocare con forza".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Napoli-Milan, match valido per la 28^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello. L'inizio è previsto per le ore 14:30. Il Diavolo cercherà di tornare a ottenere tre punti dopo tre pareggi, in una partita che significa scontro diretto in cima alla classifica. Per restare al primo posto e continuare a sognare. Restate su 'PianetaMilan.it' per non perdere neanche una dichiarazione di Pioli in conferenza in vista di Napoli-Milan di domani sera al Maradona. Fischio d'inizio programmato per le 20:45. Ieri intanto c'è stato un momentaneo sorpasso in cima alla classifica.