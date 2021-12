Milan-Napoli, Pioli: “Theo Hernandez più no che sì” | LIVE NEWS

Se vede una prima fuga dell'Inter e su Tonali: "Non credo si possa parlare di fuga, penso che l'Inter stia dimostrando le qualità che già aveva dimostrato. Non si vincono a dicembre i campionati. Noi lo scorso anno siamo stati in testa a lungo e sappiamo come è finita. Noi dobbiamo migliorarci. Abbiamo fatto 79 punti con le coppe quasi per tutta la stagione, noi dobbiamo fare meglio. Sarà importante farli soprattutto nel girone di ritorno. La crescita di Tonali è evidente e siamo convinti possa crescere ancora tanto nelle letture. Il nostro fulcro è il gioco. Non abbiamo un giocatore che determina il risultato".