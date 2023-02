Champions League – Milan-Tottenham 1-0: giallo per Tonali | LIVE NEWS

Rimane a terra Kane dopo un contrasto di gioco, in area di rigore, con Kjaer. Sbracciata involontaria del difensore danese sul volto dell'attaccante del Tottenham, giusto non fermare il gioco. Poco prima, invece, Emerson ha fermato irregolarmente Theo Hernandez, ma l'arbitro non ha fermato il gioco in quanto ha concesso il vantaggio ai rossoneri, non assegnando il cartellino giallo all'esterno del Tottenham a gioco fermo.