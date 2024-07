Il calendario della Serie A EniLive 2024-2025, in diretta, con il nostro live testuale: il cammino del Milan di Paulo Fonseca nel dettaglio

La Serie A 2024-25 può ufficialmente cominciare. E' stato infatti svelato il calendario completo: ecco le partite del Milan, con giornate, date e i riferimenti per i big match. Il nuovo Milan di Fonseca inizia in casa contro il Torino, mentre il primo derby contro l'Inter sarà il 22 settembre.

LE DATE DELLA SERIE A

La Serie A EniLive 2024-2025 inizierà nel fine settimana del 17-18 agosto e proseguirà per tre giornate prima di fermarsi per due settimane per la prima pausa dedicata alle Nazionali che, dopo gli Europei, scenderanno in campo per la Nations League (l’Italia affronterà prima Francia e poi Israele). Il massimo campionato si concluderà il 25 maggio 2025. A fondo pagina i criteri dei sorteggi. Di seguito il calendario del Milan

MOMENTI SALIENTI

Il calendario completo del Milan 24-25 GIRONE D'ANDATA 1^ giornata - Milan-Torino - 18 agosto 2024 2^ giornata - Parma-Milan - 25 agosto 2024 3^ giornata - Lazio-Milan - 1 settembre 2024 4^ giornata - Milan-Venezia - 15 settembre 2024 5^ giornata - Inter-Milan - 22 settembre 2024 6^ giornata - Milan-Lecce - 29 settembre 2024 7^ giornata - Fiorentina-Milan - 7 ottobre 2024 8^ giornata - Milan-Udinese - 20 ottobre 2024 9^ giornata - Bologna-Milan - 27 ottobre 2024 10^ giornata - Milan-Napoli - 30 ottobre 2024 11^ giornata - Monza-Milan - 3 novembre 2024 12^ giornata - Cagliari-Milan - 10 novembre 2024 13^ giornata - Milan-Juventus - 24 novembre 2024 14^ giornata - Milan-Empoli - 1 dicembre 2024 15^ giornata - Atalanta-Milan - 8 dicembre 2024 16^ giornata - Milan-Genoa - 15 dicembre 2024 17^ giornata - Hellas Verona-Milan - 22 dicembre 2024 18^ giornata - Milan-Roma - 29 dicembre 2024 19^ giornata - Como - Milan - 5 gennaio 2025 GIRONE DI RITORNO 20 ^ giornata - Milan-Cagliari - 12 gennaio 2025 21^ giornata - Juventus-Milan - 19 gennaio 2025 22^ giornata - Milan-Parma - 26 gennaio 2025 23^ giornata - Milan-Inter - 2 febbraio 2025 24^ giornata - Empoli-Milan - 9 febbraio 2025 25^ giornata - Milan-Hellas Verona - 16 febbraio 2025 26^ giornata - Torino-Milan - 23 febbraio 2025 27^ giornata - Milan-Lazio - 2 marzo 2025 28^ giornata - Lecce-Milan - 9 marzo 2025 29^ giornata - Milan-Como - 16 marzo 2025 30^ giornata - Napoli-Milan - 30 marzo 2025 31^ giornata - Milan-Fiorentina - 6 aprile 2025 32^ giornata - Udinese-Milan - 13 aprile 2025 33^ giornata - Milan-Atalanta - 20 aprile 2025 34^ giornata - Venezia-Milan - 27 aprile 2025 35^ giornata - Genoa-Milan - 4 maggio 2025 36^ giornata - Milan-Bologna- 11 maggio 2025 37^ giornata - Roma-Milan - 18 maggio 2025 38^ giornata - Milan-Monza - 25 maggio 2025 Serie A 2024-25, 38^ giornata - Milan-Monza. 25 maggio 2025. Serie A 2024-25, 24^ giornata - Empoli-Milan. 9 febbraio 2025. Derby di ritorno a febbraio Serie A 2024-25, 23^ giornata - Milan-Inter. 2 febbraio 2025. I big match del Milan nel girone di ritorno 21^ giornata - Juventus-Milan. 19 gennaio 2025. 23^ giornata - Milan-Inter. 2 febbraio 2025. 27^ giornata - Milan-Lazio. 2 marzo 2025. 30^ giornata - Napoli-Milan. 30 marzo 2025. 33^ giornata - Milan-Atalanta. 20 aprile 2025. 38^ giornata - Milan-Monza. 25 maggio 2025. Milan-Juventus alla tredicesima Serie A 2024-25, 13^ giornata - Milan-Juventus. 24 novembre 2024. I big match del Milan nel girone d'andata 3^ giornata - Lazio-Milan. 1 settembre 2024. 5^ giornata - Inter-Milan. 22 settembre 2024. 10^ giornata - Milan-Napoli. 30 ottobre 2024. 13^ giornata - Milan-Juventus. 24 novembre 2024. 15^ giornata - Atalanta-Milan. 8 dicembre 2024. 18^ giornata - Milan-Roma. 29 dicembre 2024. Vieri sul Derby alla quinta "Chi perde alla quinta sono già polemiche. Grande spettacolo, San Siro sarà sold-out come sempre. Io sarò lì. Mi aspetto grande calcio, tutte e due giocano bene e sono forti. Voglio vedere Fonseca alla quinta. Giocare a San Siro è il sogno di tutti". Derby con l'Inter post Champions! Serie A 2024-25, 5^ giornata - Inter-Milan. 22 settembre 2024. Vieri esalta Fonseca Bobo Vieri sul Milan: "Fonseca è un grande allenatore, fa giocare bene le squadre. I tifosi aspettano il primo colpo in attacco. Fonseca fa giocare bene le sue squadre". Serie A 2024-25, 1^ giornata - Milan-Torino. 18 agosto 2024. Inizia l'evento del sorteggio del Calendario di Serie A 2024-25, ospiti Ciro Ferrara e Bobo Vieri.

+++ I CRITERI DEL SORTEGGIO +++

Il primo è quello dell'alternanza assoluta. È prevista per gli incontri in casa e in trasferta per le seguenti coppie di società: Inter e Milan; Lazio e Roma; Juventus e Torino; Empoli e Fiorentina.

Quindi, ci sarà l'asimmetria. Anche per quanto riguarda la Serie A EniLive 2024-2025, la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno, con un minimo di otto giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

I derby saranno inseriti, in calendario, in giornate diverse. E, sicuramente non alla 1^ o 38^ giornata. Non ci saranno neanche nel turno infrasettimanale (10^ giornata, prevista per il 30 ottobre 2024).

Poi, le squadre che disputeranno la Champions League 2024-2025, ovvero Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna non affronteranno quelle partecipanti all’Europa League 2024-2025, quindi Lazio e Roma ed alla Conference League2024-2025, la Fiorentina, nelle giornate 5^, 6^, 22^, 25^, 28^, 32^ e 35^. Giornate, queste, che sono comprese tra due turni di competizioni UEFA.

Infine, il campionato di Serie A EniLive 2024-2025 si interromperà soltanto in occasione delle quattro finestre FIFA (8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo 2025) mentre nel periodo natalizio si giocherà anche nei weekend del 22 dicembre, del 29 dicembre e del 5 gennaio 2025. Niente spazio, per intenderci, alla sosta invernale.