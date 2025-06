Le soste per gli impegni delle Nazionali saranno quattro in totale:

Furlani: "Allegri? Un vincente. Il Milan farà meglio" Giorgio Furlani , AD del Milan, parla così a pochi minuti dall'inizio del calendario: "A fine stagione avevamo detto che avremmo fatto annunci e mi pare di averne fatto un paio, la stagione vecchia è chiusa, si riparte e dobbiamo fare molto molto meglio. Allegri? È un vincente, ha portato a casa 14 trofei in carriera, quindi meglio di così non si poteva"

I derby saranno in giornate dedicate, non alla prima o nei turni infrasettimanali, che saranno solo due (giornate 9 e 19). Le squadre impegnate nelle competizioni europee non si scontreranno in giornate chiave (5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª e 35ª) per garantire recupero.