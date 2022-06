Calendario Serie A 2022-2023: derby alla quinta giornata | LIVE

Tra pochi minuti inizia la compilazione del calendario della Serie A 2022-2023. Segui la diretta con noi per scoprire le partite del Milan!

E' tutto pronto per la compilazione del nuovo calendario per la stagione 2022-2023 della Serie A. L'evento verrà trasmesso su DAZN, nota piattaforma streaming che si è aggiudicata i diritti del triennio 2021-2024 del campionato di calcio, e sul canale YouTube della Lega Serie A. Seguiremo live l'evento per fornirvi tempestivamente gli impegni del Milan di Stefano Pioli dalla prima all'ultima giornata.