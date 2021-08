Amichevole Valencia-Milan 0-0, rossoneri pimpanti | LIVE NEWS

Quasi tutto pronto per il fischio d'inizio dell'amichevole Valencia-Milan. Segui con noi la diretta testuale della partita

Manca sempre meno alla quarta amichevole pre-stagionale per il Milan . Dopo le vittorie contro Pro Sesto e Modena e il pareggio contro il Nizza, i rossoneri stanno per affrontare il Valencia . Il match, in programma allo stadio 'Mestalla' alle ore 20:30, sarà una bella prova per gli uomini di Stefano Pioli di capire l'evoluzione della preparazione a meno di 20 giorni dall'inizio del campionato.

Sono ufficiali le scelte di formazione per Stefano Pioli, che spariglia un po' le carte in diversi reparti del campo. Sulla destra spicca la titolarità di Andrea Conti, mentre sulla sinistra, al posto di Theo Hernandez, giocherà Fodé Ballo-Touré. In attacco, invece, non c'è Olivier Giroud come si pensava alla vigilia. Fiducia nuovamente a Rafael Leao da prima punta. Ecco le formazioni.