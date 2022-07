Amichevole Marsiglia-Milan 0-2: finisce così, Diavolo già in formato Serie A! | LIVE NEWS

Theo Hernandez è letteralmente imprendibile. I calciatori del Marsiglia non possono far altro che buttarlo giù

Palla super di Calabria in profondità verso Junior Messias, che però non trova l'angolo giusto e sbatte su Blanco

Marsiglia pericoloso. Bella palla di Payet in verticale per Clauss: il suo diagonale finisce largo sulla destra

Leao si è messo in proprio come suo solito, ma il suo sinistro è stato ribattuto sul più bello dal difensore avversario

Dopo un inizio di primo tempo in cui il Marsiglia sembrava voler reagire, il Milan ha ripreso in mano il pallino della partita

Grande occasione per il Milan! Buon tiro di Saelemaekers dai 20 metri, Blanco respinge non bene, ma Lazetic non riesce a ribadire in rete e colpisce l'estremo difensore del Marsiglia

Altra occasione per il Milan! Per poco Simon Kjaer non bagna il ritorno in campo con un gol. Bravo ancora una volta Blanco, che disinnesca il colpo di testa del danese

Il match tra Marsiglia e Milan, in programma alle ore 18.00, sarà trasmesso in diretta - sia in tv in chiaro che in streaming - da Sportitalia. In alternativa, sarà possibile seguire qui la cronaca testuale della sfida live sul nostro sito. Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>