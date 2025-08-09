Partita conclusasi 1-1, con reti di Gimenez e Stanch. È stata una gara dinamica e divertente contro una squadra che presto inizierà il campionato. Ottime le prestazioni di Jashari, Sala e Okafor. La partita ha dimostrato quanto il Milan sia migliorato nel saper soffrire come squadra e nella fase difensiva. Nel secondo tempo i rossoneri hanno accusato i cambi del Leeds, ma la gara è rimasta piacevole e ben giocata dal Milan.