Partita conclusasi 1-1, con reti di Gimenez e Stanch. È stata una gara dinamica e divertente contro una squadra che presto inizierà il campionato. Ottime le prestazioni di Jashari, Sala e Okafor. La partita ha dimostrato quanto il Milan sia migliorato nel saper soffrire come squadra e nella fase difensiva. Nel secondo tempo i rossoneri hanno accusato i cambi del Leeds, ma la gara è rimasta piacevole e ben giocata dal Milan.
Domani alle 16:00 i rossoneri sfideranno il Chelsea di Enzo Maresca, nell'ultima amichevole prima della partita di Coppa Italia contro il Bari, in programma domenica 17 alle 21:15
OCCASIONE MILAN! Ci prova ancora Sia, questa dalla distanza. Conclusione lontana dalla porta.
CAMBIO LEEDS! Esce l'autore del gol, Stach. Entra Gray.
OCCASIONE MILAN! Cross tagliente di Saelemaekers sulla testa di Sia. Palla sulla traversa e Milan vicino al gol del 2-1
CAMBI MILAN! Allegri fa entrare: Saelemaekers, Thiw e Ricci. Escono: Chukwueze, Pavlovic e Sala
Il Leeds tiene il possesso palla mentre il Milan si compatta in difesa.
CAMBIO LEEDS! Altre tre cambi per la squadra inglese.
CAMBIO MILAN! Esce Terracciano ed entra Torriani
GOAL LEEDS! Stach trova un gran gol dalla distanza. Dopo la traversa del primo tempo, questa volta il centrocampista colpisce con precisione all’angolo destro, lasciando Terracciano impotente.
CAMBIO LEEDS! Cinque cambi per la squadra di Farke
OCCASIONE LEEDS! Tanaka serve Pirroe tra le linee, ma il tiro è debole e termina sul fondo.
CAMBIO MILAN! Escono Jashari e Gimenez ed entrano Eletu e Sia
Ammonito Stach per la reazione dopo il fallo su Magni.
OCCASIONE MILAN! Bel lancio di Okafor per Magni che per poco non aggancia
OCCASIONE LEEDS! Cross teso di Gnonto per James, ma Estupinan copre bene, taglia fuori il gallese e lascia sfilare il pallone fuori.
INFORTUNIO MILAN! Gimenez, nel tentativo di recuperare palla in scivolata su Pirroe, riceve una tacchetta involontaria sul polpaccio. Niente di grave: il gioco prosegue e Gimenez riprende la sua partita.
Fallo di Estupinan che consegna al Leeds una punizione da posizione interessante.
Inizia il secondo tempo di Leeds-Milan! Solo un cambio per Allegri: Coubis per Musah. Dunque difesa a tre per i rossoneri.
Finisce il primo tempo tra Leed e Milan. Rossoneri in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Santiago Gimenez
OCCASIONE LEEDS! Pirroe ci prova con il mancino, Terracciano para, ma la palla rimane lì. Bravo poi a mandarla in calcio d’angolo.
OCCASIONE LEEDS! Il solito Gnonto crea pericolo e prova a lanciare in profondità il compagno, ma Terracciano è attento.
OCCASIONE MILAN! Chukwueze recupera palla e serve Musah, che arriva sul fondo e mette il pallone in mezzo. La difesa del Leeds respinge e concede calcio d’angolo.
Bell’imbucata d’esterno di Gudmundsson che supera Magni e Musah, servendo Gnonto. Ci mette una pezza Gabbia.
Jashari, con grinta, conquista un calcio di punizione nella metà campo avversaria. Batte Chukwueze con il mancino, ma la difesa del Leeds allontana il pallone in rimessa laterale
Bell’azione del Milan: Okafor entra in area e imbuca per Chukwueze, velo di Estupinan e palla messa in mezzo, dove il solito Gimenez insacca.
Bella imbucata di Jashari per Okafor, pallone leggermente lungo
Magni dribbla due avversari e conquista un calcio di punizione nella propria metà campo. Applausi di Allegri per il giovane terzino.
Combinazione tra Okafor ed Estupinan, che prova il tiro in porta da posizione defilata. Conclusione fuori dallo specchio e rimessa dal fondo.
Okafor conquista un calcio di punizione nella propria metà campo e spezza il possesso del Leeds
Chukwueze imbuca in profondità per Okafor, che salta Rodon due volte, ma il suo tiro di sinistro finisce sul fondo.
Ancora il Leeds in ripartenza con Gnonto, che trova al limite Stach: tiro potente e palla sulla traversa!
Sala imbuca per Gimenez in area, ma il messicano scivola e calcia addosso a sé stesso. Occasione sprecata!
Lanciato in profondità, Gnonto supera in velocità Magni e prova lo scavetto su Terracciano, che però non si fa beffare.
Il primo calcio d'angolo è del Milan, conquistato grazie a un traversone deviato da Estupiñán. Chukwueze batte dalla bandierina con un cross a uscire, ma la difesa del Leeds respinge bene.
Squadre sul terreno di gioco! Il Milan scende in campo con la prima maglia, mentre il Leeds indossa la seconda divisa bianca.
Iniza Leed-Milan! Primo possesso per gli inglesi
+++ AMICHEVOLE LEEDS-MILAN, IL LIVE DELLA PARTITA +++
Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti all'Aviva Stadium di Dublino (Irlanda) dove tra poco, alle 16:00 ora italiana, andrà in scena l'amichevole Leeds-Milan. Si tratta della penultima amichevole dei rossoneri di Massimiliano Allegri prima dell'inizio ufficiale della stagione 2025-2026. Rimanete con noi per il LIVE testuale del match contro i 'Whites' di Daniel Farke, per non perdervi neanche un'azione in diretta!
Ecco le formazioni ufficiali:
LEEDS (4-3-3): Perri, Gudmusson, Struijk, Schmidt, Rodon, Stach, Ampadu, Tanaka, Gnonto, James, Piroe. All.Farke
A disposizione: Cairns, Darlow, Byram, Bijol, Longstaff, Gruev, Aaronson, Nmecha, Harrison, Gray, Ramazani, Chadwick
MILAN (4-3-3): P.Terracciano; Estupinan, Pavlovic, Gabbia, Magni; Jashari, Musah, Sala; Okafor, Gimenez, Chukwueze. All. Allegri.
A disposizione: Torriani, Pittarella, Maignan, Ricci, Modric, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani.
