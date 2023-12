Quote Milan-Monza: risultati, pronostici, precedenti

Risultati Milan e Monza

La squadra di Stefano Pioli arriva da una settimana agrodolce. Prima la sconfitta al 95’ a Bergamo contro l’Atalanta per 3-2: poi il successo per 2-1 a Newcastle che non basta per restare in Champions, ma in qualche modo il cammino continentale prosegue, seppur in Europa League. I Meneghini veleggiano a quota 29 punti: nove lunghezze e sette dalla Juventus, con cinque di vantaggio sulla quinta piazza. Giroud e soci sono reduci da due successi di fila in casa, contro Fiorentina e Frosinone. I Rossoneri, nelle ultime cinque giornate, hanno portato a casa sette punti, a fronte di due sconfitte. Dall’altra parte, la formazione di Raffaele Palladino sogna l’Europa, grazie anche alla vittoria per 1-0 sul Genoa domenica scorsa, con i brianzoli lanciati a quota 21. Biancorossi hanno messo fine a tre risultati di fila senza successi e in trasferta sono caduti una sola volta, nelle ultime 5 partite fuori casa. Due acuti e due pareggi in questo arco di gare per Colpani e soci.