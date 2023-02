Milan-Torino, rossoneri a caccia di rivincite: le quote

Zero punti conquistati dal Milan tra la sfida di andata (persa 2-1) e gli ottavi di Coppa Italia (perso 1-0), ma a San Siro in campionato il Torino non vince dall’85

Matteo Ronchetti

Il Milan cerca la rivincita nei confronti del Torino di Juric: rossoneri in crisi profonda e con una squadra da ricompattare, i granata distano otto lunghezze e puntano, perché no, anche all’Europa… Come finirà?

Come arrivano — La squadra di Pioli ha bisogno di ripartire il prima possibile per ritrovare la grande condizione di forma messa in mostra tutto lo scorso campionato. Il cambio di modulo non ha portato i risultati sperati e anzi ha sottolineato ancora di più la condizione di confusione dei rossoneri. Il Torino è come il suo allenatore: non molla mai. 30 punti in ventuno giornate e, in lontananza, si intravede il treno Europa che passa: come segnalato da Oddschecker i granata arrivano da tre risultati utili consecutivi e il Milan l’hanno già battuto due volte in stagione. La vittoria in un match teso come il derby poteva rilanciare la corsa Champions dei rossoneri, dopo zero tiri in porta in 90 minuti c’è bisogno di uno scossone.

I precedenti di Milan-Torino — Milan-Torino è una classica del calcio italiano, 195 sfide tra campionato e Coppa Italia: 74 successi rossoneri, 54 granata e 67 pareggi. A San Siro, il bilancio pende decisamente dalla parte dei padroni di casa che in 76 match hanno avuto la meglio ben 45 volte, decisamente meno i successi del Torino (11) e i pareggi (20). Quest’anno, il Torino ha avuto la meglio in tutti e due gli scontri, portandosi a casa la qualificazione ai quarti in Coppa Italia e un successo in campionato. Come analizzato da Oddschecker, proprio a San Siro, in Serie A, il Torino non vince dalla stagione 84/85, quando un destro di Walter Schachner fissò il risultato sull’1-0.

Le quote di Milan-Torino — Nonostante il periodo di forma, i padroni di casa partono favoriti per la vittoria finale: un successo del Milan è quotato 1.85 con StarcasinòBet e 1.80 con Pokerstars. Più difficile un successo granata o un pareggio, quotati rispettivamente 5.00 e 3.50 con Betfair. In campionato finì 2-1 mentre in coppa 1-0 dopo i supplementari: da sempre in questa sfida regna l’equilibrio e la quota alta per l’Over 2.5 ne è la prova (2.00 con Planetwin). Interessante il mercato Goal/No Goal, con quota uguale a 1.85 con Goldbet. Per Sisal, il marcatore più atteso è Giroud a 2.50, seguito da Leao e Origi a 3.25. Attenzione anche a Miranchuk, autore di un gol all’andata e quotato 5.00.