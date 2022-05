Sassuolo-Milan, le quote: il tallone d’Achille è la difesa di casa

Sassuolo-Milan (Serie A): news sulla partita Scudetto 2021-22 e le ultime notizie di oggi sull'AC Milan. Nel dettaglio la comparazione tra le quote di OddsChecker

Matteo Ronchetti

Lo scudetto passa da Reggio Emilia. Il Milan affronta il Sassuolo in trasferta domenica alle ore 18. I rossoneri in vetta alla classifica hanno due punti di vantaggio sull’Inter seconda: i nerazzurri saranno impegnati a San Siro contro la Sampdoria. La squadra di Pioli ha a disposizione due risultati su tre per conquistare il titolo. Anche in caso di arrivo a pari punti, lo scudetto andrà a Leao e compagni per il vantaggio negli scontri diretti.

ULTIMI RISULTATI – Il Sassuolo ha superato 3-1 il Bologna nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Dionisi è tornata alla vittoria dopo quattro giornate: il successo più recente era arrivato il 10 aprile contro l’Atalanta. I neroverdi, attualmente undicesimi, termineranno la stagione a metà classifica. Il Milan ha battuto l’Atalanta a San Siro lo scorso weekend: 2-0 al 90’. E’ la quinta vittoria consecutiva in campionato per i rossoneri. Come riporta Oddschecker, gli uomini di Pioli hanno conquistato 83 punti finora e hanno già registrato il miglior risultato nell’era dei tre punti (esclusa la stagione 2005/06). Il Milan ha vinto 25 partite e solo in tre occasioni è arrivato ad almeno 26 successi in un campionato (2005/06, 1950/51 e 1949/50).

I PRECEDENTI – Sono appena 18 i confronti totali tra Sassuolo e Milan. Il bilancio dei precedenti è leggermente in favore dei rossoneri con 10 successi contro i 6 dei neroverdi, 2 i pareggi. Come analizzato da OddsChecker, la squadra di Dionisi ha vinto le ultime due sfide contro gli uomini di Pioli, finora non è mai riuscita a ottenere tre successi consecutivi nella sua storia contro il Milan. E soltanto in un’occasione ha battuto i rossoneri in entrambe le gare dello stesso campionato. Il Mapei Stadium porta bene a Leao e compagni che hanno superato gli avversari nelle ultime cinque trasferte. Un dato curioso: in sei delle otto partite in casa dei neroverdi, il Milan ha segnato almeno due reti (incluse tutte le ultime quattro).

LE STATISTICHE - La difesa dei neroverdi non è solida. Il club ha infatti subito almeno un goal nelle recenti 15 gare interne di Serie A (26 reti in totale): è già la striscia negativa record in casa per il Sassuolo in campionato. Meglio in attacco: solo l’Inter (320) ha effettuato più tiri di Sassuolo (299) e Milan (296) in questo girone di ritorno di A. La squadra di Dionisi nello stesso girone vanta anche il terzo miglior attacco (34 reti, dietro solo a Napoli e Lazio), ma anche la terza peggior difesa (32 goal concessi, meglio solo di Venezia ed Empoli). Gli uomini di Pioli invece nel girone di ritorno hanno incassato solo nove reti, almeno otto in meno di qualsiasi altra formazione.

LE QUOTE – Secondo i bookmaker il Milan è nettamente favorito per la vittoria finale con il 69% di probabilità contro l’appena 14% degli avversari, il segno X vale il 17%. Gli analisti si aspettano una partita con più di due reti segnate: l’Over 2.5 è possibile nel 66% dei casi, la giocata inversa si attesta sul 34%. Ci sono più chance che entrambe le squadre segnino: il Gol vale il 60%, il No Gol è al 40%.