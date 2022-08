Sassuolo-Milan, che ricordi! Ecco le quote migliori

La prossima partita del Milan sarà con il Sassuolo, un incrocio, quello del Mapei Stadium, che evoca piacevoli ricordi in chiave scudetto. Ecco le quote comparate dei bookmakers

Matteo Ronchetti

Il Sassuolo di Alessio Dionisi ospita il Milan di Stefano Pioli nell’anticipo della quarta giornata infrasettimanale di Serie A. Gli emiliani sono dodicesimi in classifica con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, mentre i milanesi dividono la vetta della graduatoria a quota 7 assieme ad altre cinque formazioni, con un cammino di due vittorie un pareggio. Nelle sfide in programma nell’ultimo weekend, i neroverdi hanno pareggiato 2-2 contro lo Spezia, mentre il Milan ha battuto nell’impegno più recente il Bologna a San Siro (2-0, goal di Leao e Giroud). Il fischio d’inizio arriverà alle 18.30 al Mapei Stadium

GLI ULTIMI RISULTATI

Dopo l’1-1 contro l’Atalanta a Bergamo nella seconda giornata di questo campionato, il Milan potrebbe mancare i tre punti per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta da febbraio 2020 (in quell’occasione, arrivò la sconfitta contro l’Inter e il pareggio contro la Fiorentina). Dall’altra parte, il Sassuolo ha pareggiato l’ultimo match di campionato (2-2 contro lo Spezia). I neroverdi non infilano due pareggi di fila in Serie A dallo scorso dicembre (contro Napoli e Spezia, in quel caso). La X, in questo senso, raggiunge un massimo di 4.30 su Novibet, mentre rimane più bassa Planetwin e LeoVegas (entrambi a 4.10). Vincendo anche il match in programma al Mapei Stadium, i rossoneri si renderebbero protagonisti un’impresa riuscita solamente due volte nella storia del club e nell’era dei tre punti. Ad oggi, il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 19 gare di campionato: solamente altre due volte, ha registrato una striscia di almeno 20 gare di fila senza sconfitta in campionato (20 tra il marzo e il novembre 1999 con Zaccheroni alla guida e 27 tra giugno 2020 e gennaio 2021 con Pioli).

I PRECEDENTI

Sassuolo e Milan si sfideranno martedì pomeriggio per la 19esima volta, la decima se si considerano solamente le gare giocate dagli emiliani in casa. Il bilancio pende dalla parte degli ospiti, usciti vittoriosi da 10 confronti contro i 6 dei padroni di casa, 2 i pareggi. I numeri si confermano a tinte rossonere se, invece, si parla delle sfide casalinghe per il Sassuolo (3 vittorie neroverdi, 6 dei rossoneri, nessun pareggio). Lo stadio che sarà teatro del match evoca dolci ricordi nella formazione di Pioli, che ha conquistato il 19esimo scudetto nell’ultima stagione. Il Milan ha vinto tutte le ultime sei trasferte in casa del Sassuolo in Serie A: vincendo anche martedì, registrerebbero la propria striscia record di vittorie esterne consecutive nel massimo campionato contro un singolo avversario. I padroni di casa, dalla loro, ha vinto la sfida nel girone d’andata della scorsa stagione contro il Milan, dopo sei stagioni consecutive in cui non aveva trovato il successo nella prima metà del torneo contro i rossoneri (solo di Francesco, 2013/14 e 2014/15 è riuscito a vincere due di queste sfide consecutivamente). Un’ultima statistica riguarda Domenico Berardi. Il Milan è la sua vittoria preferita in A. L’attaccante, riporta OddsChecker, ha realizzato 10 reti contro i rossoneri, di cui due nelle ultime quattro sfide, dopo che era rimasto a secco nelle sette precedenti.Su Sisal, la possibilità che vada in goal anche martedì pomeriggio vale 3.75 (11.00 se primo marcatore).

LE QUOTE DI SASSUOLO-MILAN

Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Sassuolo-Milan non sarà una gara particolarmente equilibrata. Gli ospiti sono favoriti: il loro successo è quotato 1.63 su Snai (1.60 su Better e LeoVegas). La forbice tra il segno 1 e 2 è discretamente ampia: la vittoria della squadra di casa è in grado di pagare fino a 5.30 volte la posta su LeoVegas (la quota è più bassa se si opta per Sisal, Snai e Betfair, tutte a 5.00). I bookie dimostrano di aver preso una posizione netta in merito al numero di reti che giungeranno nel corso dei 90’. L’Over è in “vantaggio” con una quota che raggiunge 1.53 su LeoVegas (1.50 su Sisal e Pokerstars). Il segno opposto, è dunque l’Under 2.5, ha una quota che oscilla dal 2.40 su Goldbet al 2.55 di Betfair. Altrettanto definita la situazione parlando di Gol e No Gol. L’ipotesi che entrambe le squadre riescano ad andare a segno è la più probabile. Su Sisal la quota è di 1.57 (1.53 su Planetwin). La situazione opposta, e dunque quella che vede il numero “zero” accanto a una delle due formazioni, è quotata a 2.43 su LeoVegas. Leao è, insieme a Berardi e Immobile, il calciatore ad aver preso parte a più reti in Serie A nel corso del 2022 (16): una sua rete nel corso dei 90’ vale 2.50 su Sisal (la quota si alza a 6.50 se, invece, si ipotizza che possa essere lui il primo marcatore del match).