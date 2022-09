Quote Sampdoria-Milan, ecco come potrebbe finire

Sampdoria-Milan, 6^ giornata di Serie A, sarà una partita dall'esito scontato secondo i bookmakers. Ecco la comparazione quote di OddsChecker

Matteo Ronchetti

Una vittoria per risollevare la testa, una vittoria per tenere il passo in vetta. Quali che siano gli obiettivi, Sampdoria e Milan hanno bisogno dei tre punti per perseguire i propri. La squadra di Giampaolo è alla ricerca del primo successo stagionale, che permetterebbe di uscire dalla zona retrocessione. I rossoneri non possono perdere terreno dall'Atalanta capolista, nonostante le fatiche europee. Il calcio d'inizio è fissato per sabato alle 20.45, allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

GLI ULTIMI RISULTATI

I blucerchiati sono probabilmente una delle maggiori delusioni di questo avvio di stagione. In cinque partite sono arrivati due pareggi (Juventus e Lazio) e tre sconfitte (Atalanta, Salernitana, Verona): una situazione che non può essere vissuta con serenità, dopo il finale movimentato della passata stagione. Il Milan d'altro canto viene da un buon pari conquistato a Salisburgo in Champions League, che però ha minato qualche certezza sul piano di ritmo e tenuta. In campionato la squadra di Pioli ha sconfitto l'Inter nel derby ed è a soli due punti di distanza dall'Atalanta prima in classifica.

I PRECEDENTI

Sampdoria e Milan si sono affrontate 146 volte in competizioni ufficiali, di cui 129 in Serie A, 13 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa Italiana e 2 in Supercoppa Europea. Il bilancio nel complesso sorride ai rossoneri, che hanno vinto in 79 occasioni contro le 34 degli avversari; 33 invece i pareggi. Non sarà sfuggito ad un occhio attento che il numero degli incontri in campionato è dispari: le due squadre infatti si affrontarono nello spareggio del 1987 per la qualificazione alla Coppa Uefa, che vide il Milan superare 1-0 la Samp dopo i tempi supplementari con la rete di Massaro. I precedenti più recenti, in linea con lo storico generale, sono favorevoli al Milan che non perde da sei partite stando a quanto riporta OddsChecker: l'ultima sconfitta risale al marzo 2019 (1-0 a Marassi, gol di Defrel); da quel momento, due pareggi e quattro vittorie, di cui due entrambe per 1-0 nella passata stagione.

LE QUOTE DI SAMPDORIA-MILAN

Nonostante l'impegno in trasferta, il Milan è dato per favorito con discreta decisione nelle valutazioni degli operatori, secondo quanto rilevato da OddsChecker. Il successo dei rossoneri è proposto al massimo a 1.54 da Planetwin, mentre sono Bet365 e Snai ad offrire la quota migliore per il pareggio a 4.50. L'eventuale vittoria della Sampdoria invece arriva a 6.50 secondo Sisal. Per i bookmaker, è più probabile che si segni abbastanza: l'Over 2.5 è 1.73 per LeoVegas, con l'opzione opposta si trova a 2.10 con Bet365, Betfair e lo stesso LeoVegas. Molto più equilibrato il discorso relativo alla possibilità che entrambe le formazioni trovino la rete. Il Gol è a 1.90 secondo le stime di Bet365, il No Gol è poco più alto (1.95) nella considerazione di Betfair.