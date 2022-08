Milan-Udinese, le quote: rossoneri favoriti. Attenzione all’Over 2.5

La comparazione delle quote della partita Milan-Udinese, prima partita di Serie A 2022-23. Ecco info e quotazioni dei bookmakers

Matteo Ronchetti

Tutto pronto per la Serie A, finalmente ricomincia il campionato. Venerdì 13 agosto si parte: ad aprire i giochi è Milan-Udinese, fischio d’inizio a San Siro alle ore 18.30. I rossoneri ospitano la squadra di Sottil, c’è grande attesa per l’esordio dei nuovi arrivi a disposizione di Pioli: De Keteleaere su tutti, ma anche Adli dopo l’ottimo precampionato.

Come arrivano le squadre

Due estati diverse per le squadre. Il Milan ha giocato cinque amichevoli conquistando quattro vittorie e appena una sconfitta contro gli ungheresi dello Zalaegerszeg. Tante buone indicazioni per Pioli, che ha messo a punto anche la difesa dopo aver subito tre reti nelle prime due uscite. Otto le partite disputate dall’Udinese: il bilancio è di tre vittorie, un pari e quattro sconfitte arrivate nelle sfide con Bayer Leverkusen, Qatar e nel doppio confronto col Chelsea. Il calciomercato ha regalato forze fresche ai campioni d’Italia in vista della nuova stagione: oltre a De Keteleare e Adli, è arrivato anche Origi dal Liverpool. In mezzo al campo l’allenatore potrà contare pure su Pobega. Sottil trova Adam Masina, tornato in A dopo la parentesi Watford. Anche Bijol arrivato dal Cska Mosca ed Ebosse dall’Angers. A guidare l’offensiva sarà ancora Gerard Deulofeu. Un dato curioso da sottolineare, come riporta , riguarda l’ultima volta che l’Udinese ha superato il Milan a San Siro: era l’11 settembre 2016, terza giornata di campionato. La formazione in quel momento allenata da Iachini si impose per 1-0 grazie alla rete di Perica. Sulla panchina del Milan c’era Montella.

I precedenti

Sono 101 le sfide totali tra Milan e Udinese. Il bilancio dei precedenti è tutto in favore dei rossoneri con 43 successi contro i 21 dei friulani, 37 i pareggi. Come analizzato da Oddschecker, le tre gare più recenti tra le squadre sono terminate tutte col risultato di 1-1. L’ultima vittoria della formazione di Pioli è arrivata nel novembre 2020, mentre l’ultima dell’Udinese nel 2019. Per il gruppo di Sottil quella di San Siro sarà la seconda gara ufficiale della stagione: Deulofeu e compagni hanno superato la Feralpi Salò nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia (2-1 al 90’). Per il debutto stagionale, i campioni d’Italia vorranno iniziare col piede giusto. Magari conquistando già una vittoria davanti al loro pubblico.

Le quote

Secondo gli analisti è il Milan ad essere favorito per la vittoria finale. I bookmaker quotano il successo dei rossoneri a 1.41 secondo Novibet, 1.40 per Snai e Better. Il segno X vale 4.80 per Leovegas e Novibet, 4.70 secondo Planetwin. Addirittura, 9.50 il valore stimato per il successo dell’Udinese fissato da Betfair, 7.50 secondo Bet365 e Novibet. Per i bookie potrebbe essere una sfida con più di due reti segnate: l’Over 2.5 è stimato intorno a 1.70, la giocata opposta vale 2.10. Più probabile che a segnare sia solo la squadra di Pioli: il No Gol è quotato 1.83 per Betfair, 1.72 secondo Better e Leovegas. Il Gol è stimato 2.07 da Leovegas, valore 2.00 per Bet365 e Snai.