Quote Milan-Sassuolo: possibile risultato e marcatori

Milan - Sassuolo, l’analisi quote di OddsChecker: emiliani imbattuti a San Siro da tre stagioni di fila, rossoneri obbligati a reagire

Redazione

Una sfida fra squadre in piena crisi. Il Lunch Match di domenica, alle 12.30, non ammette appelli sulla strada che porta al 20° turno di campionato, prima giornata del girone di ritorno. Gli uomini di Pioli devono difendere quanto meno il secondo posto e quelli di Dionisi allungare sulla zona retrocessione che inizia a farsi vicina, complici otto gare di fila senza successi.

GLI ULTIMI RISULTATI –La vittoria di Salerno ha illuso il Milan di iniziare alla grande il 2023. Da quel momento il buio assoluto per la squadra di Pioli che ha raccolto solo due punti nelle tre successive gare di Serie A, a cui vanno aggiunte le sconfitte in Coppa Italia contro il Torino e quella più dolorosa in finale di Supercoppa contro l’Inter. Nel posticipo della 19° giornata, il Diavolo ha forse toccato il fondo dell’era Pioli, quanto meno degli ultimi due anni e mezzo. Un 4-0 che non solo ha evidenziato problemi a non finire, ma che fa scivolare i meneghini a meno 12 dal Napoli, per una sorta di passaggio delle consegne, fra i Campioni uscenti e quelli che si apprestano a mettere in bacheca il terzo Scudetto della storia partenopea. In tutto questo, i rossoneri sono sempre secondi e dunque c’è da blindare quanto meno un posto nella prossima Champions League, alla luce anche della penalizzazione della Juventus che ha tolto una diretta rivale dalla corsa per l’Europa dei Grandi. Da Sassuolo al Sassuolo: a maggio contro i neroverdi il Milan ha messo al petto il 19° tricolore e contro gli emiliani serve la vittoria per scacciare la crisi e ripartire. Una crisi nella quale naviga da mesi la formazione ospite. La squadra di Dionisi non vince da otto gare di fila, esattamente dal 24 ottobre. Da quel momento 6 sconfitte e appena due pareggi: l’ultimo domenica a Monza per 1-1. Tutto questo ha fatto scivolare verso la zona calda il Sassuolo che con 17 punti ha solo cinque lunghezze di vantaggio sul Verona. Una situazione che rischia di farsi sempre più intricata per Berardi e compagni.

I PRECEDENTI – Come analizzato da Oddschecker, sarà il ventesimo incrocio fra i due Club e il bilancio generale sorride al Milan che ha vinto in 10 occasioni, a fronte di sei successi del Sassuolo, con 3 pareggi a completare il quadro. Ma c’è un dato che mette in agitazione i tifosi del Diavolo e regala speranze agli emiliani. La squadra di Stefano Pioli non batte a San Siro i rivali dalla stagione 2018-2019: c’era ancora Gattuso in sella alla panchina dei rossoneri. Poi un pareggio e ben due sconfitte di fila, l’ultima lo scorso anno nel girone di andata, prima della grande rimonta di Ibra e compagni e culminata appunto nella vittoria per 3-0 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e che ha certificato il 19° Scudetto della storia del Milan.

LE QUOTE – Come riporta Oddschecker, il Milan è favorito sui rivali: il segno 1 crolla su tutte le lavagne dei bookmaker, con le quotazioni più alte che arrivano da SportBet a 1.53 e StarcasinòBet a 1.52, con Bet365 in scia a 1.50. Il pareggio lo troviamo a 4.80 su Better, con Sisal e Planetwin concordi a 4.75. Passiamo al segno 2 che paga 6.50 su Bet365, mentre sono più caute le lavagne di Novibet a 5.80, Netbet a 5.72 e Pokerstars Sport a 5.70. Una rete per parte è favorita e il Gol vale a 1.63 su Goldbet e sale fino a 1.70 su Planetwin. Il No-Gol lievita fino a 2.15 su StarcasinòBet e 2.20 su Betfair. Uno sguardo al numero dei gol, con l’Over 2.5 in primo piano a 1.53 su Bet365, con Betfair a 1.50 e StarcasinòBet 1.49. Di conseguenza l’Under 2.5 decolla e vale 2.50 su Sisal e Better. Completiamo la rassegna sulle quote con il Primo Marcatore. Nelle file rossonere scendono le quotazioni di Giroud e Leao: il francese paga 5.50 su Sisal, con il lusitano in scia a 6.00 su Bet365. Nel Sassuolo, attenzione a Mimmo Berardi bestia nera del Diavolo; brilla a 11.00 su StarcasinòBet.