Quote Milan-Inter: chi la favorita del derby di Champions? I pronostici

Le quote di Milan-Inter, derby di Champions League: i pronostici degli esperti di scommesse sulla partita, con le ultime news, la squadra favorita e i possibili marcatori

Milan-Inter è un derby che in Champions League ci riporta ai primi anni Duemila, il periodo in cui la Serie A era il punto di riferimento del calcio mondiale. Questa semifinale potrebbe essere un segnale importante di ripresa per il nostro movimento, considerando il ritorno di un'italiana nella finale della massima competizione europea. La squadra di Pioli spera di recuperare Leao, alle prese con un problema muscolare, mentre Inzaghi non può permettersi passi falsi dopo un rendimento in campionato spesso troppo alterno. Il calcio d'inizio è in programma mercoledì alle ore 21 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, a dirigere l'incontro sarà una sestina arbitrale tutta spagnola guidata da Jesus Gil Manzano. Ecco gli ultimi risultati delle squadre, i pronostici e la comparazione quote di Milan-Inter

Ultimi risultati Milan e Inter — È stato un mese positivo, per il Milan, che ha superato il Napoli ai quarti di finale di Champions e non ha mai perso in campionato. Sono arrivati tre successi (Napoli, Lecce e Lazio) e quattro pareggi (Empoli, Bologna, Roma e Cremonese), alcuni dei quali hanno comprensibilmente lasciato un po' di amarezza nel tifo rossonero. Ma la formazione di Pioli ha dimostrato di avere lo spessore per far bene negli appuntamenti importanti. Proprio come l'Inter, che ha ritrovato continuità infilando cinque vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia (Empoli, Juventus, Lazio, Verona e Roma) che hanno rilanciato i nerazzurri al quarto posto, con due punti di vantaggio proprio sul Milan.

I precendenti di Milan-Inter — Milan e Inter si sono affrontate 219 volte in competizioni ufficiali, di cui 186 in Serie A, 27 in Coppa Italia, 4 in Champions League e 2 in Supercoppa Italiana. Il bilancio nel complesso sorride ai nerazzurri, che hanno vinto in 81 occasioni contro le 71 dei rossoneri; 67 invece i pareggi. In stagione, le due squadre si sono già incrociate tre volte: nelle due sfide di campionato la prima se l'è aggiudicata il Milan 3-2, mentre la seconda l'Inter per 1-0; la squadra di Inzaghi ha vinto anche la Supercoppa Italiana dello scorso gennaio, con un netto 3-0. Nei precedenti europei invece, stando a quanto riportato da , sono in vantaggio i rossoneri con tre vittorie e un pareggio in quattro incontri tra il 2003 (semifinali) e il 2005 (quarti).

Quote Milan-Inter (Champions League) — Annulato il fattore campo e senza la regola dei gol in trasferta, la sensazione di equilibrio è ancora maggiore. Come rilevato dalle analisi di OddsChecker, secondo gli operatori sono i nerazzurri ad essere favoriti, a 2.52 per Vincitu; il successo della formazione di Pioli è a 3.15 per Snai, Planetwin365 e Sportbet, mentre il pareggio è a 3.20 per Snai e Sportbet. Molto probabile che si vedano poche reti: l'Under 2.5 è a 1.65 con LeoVegas, l'Over 2.5 è a 2.30 con bet365. Perfettamente allineati invece, secondo Sisal, i mercati Gol e No Gol a 1.87. LEGGI ANCHE:Milan, le ultime news di mercato di oggi >>>