Milan-Genoa, le quote: Pioli insegue Capello e Nereo Rocco

Milan-Genoa, l’analisi quote di Oddschecker: precedenti favorevoli ai rossoneri. Maignan, obiettivo sesto clean sheet consecutivo

Matteo Ronchetti

Milan-Genoa sarà il secondo anticipo della 33esima giornata di Serie A: fischio d’inizio venerdì alle 21, poco Spezia-Inter delle 19.00. I rossoneri vogliono ritrovare i tre punti dopo i due pareggi consecutivi rimediati contro Bologna e Torino. La squadra di Blessin non vince da due giornate e ha bisogno di staccarsi dal fondo della classifica al più presto per inseguire l’obiettivo salvezza.

Milan-Genoa: gli ultimi risultati

Il Milan comanda la classifica con 68 punti, dietro inseguono Inter e Napoli con due lunghezze in meno. I nerazzurri devono recuperare una partita col Bologna. I rossoneri finora hanno collezionato venti vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte in campionato. Contro i nerazzurri, il prossimo 19 aprile, si sfideranno per l’accesso alla finale di Coppa Italia: la gara d’andata è terminata 0-0. Il Genoa ha perso le ultime due sfide contro Verona e Lazio e occupa il penultimo posto con 22 punti, gli stessi del Venezia.

Appena fuori la zona retrocessione c’è il Cagliari con 25. I rossoblù non rimediavano due k.o. in Serie A da metà gennaio (Spezia e Fiorentina) con Shevchenko in panchina. Venerdì la difficile sfida a San Siro. Come riporta Oddschecker, gli uomini di Piolinon hanno subito goal nelle ultime cinque partite di campionato e l’allenatore potrebbe diventare il terzo nella storia del club a registrare almeno sei clean sheet di fila in una stagione, dopo FabioCapello (nel 1993/94: sette e nove) e Nereo Rocco (sette nel 1971/72).

I precedenti di Milan-Genoa

Sono 129 i confronti tra Milan e Genoa: il bilancio è tutto in favore dei rossoneri con 59 vittorie contro le 28 degli avversari, 42 i pareggi. Oltre alla gara d’andata del Ferraris vinta da Leao e compagni 3-0, le due squadre si sono affrontate anche negli ottavi di Coppa Italia in questa stagione: successo della squadra di Pioli per 3-1 dopo i tempi supplementari.

Come analizzato da Oddschecker, il Milan ha vinto sette delle ultime 10 sfide di Serie A contro i rossoblù (2N, 1P), dopo che aveva perso quattro delle cinque precedenti (1V).Nessun pareggio nelle 10 gare più recenti nel girone di ritorno di campionato: otto vittorie dei rossoneri contro le due degli avversari, entrambi i successi dei liguri nel parziale sono arrivati a San Siro. Dati alla mano nessuna squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata di Maignan in questo campionato: 14, alla pari di Handanovic con l’Inter. Intanto, all’offensiva rossonera manca il goal e potrebbe restare a secco di reti in tre partite di fila in A per la prima volta da gennaio 2020.

Le quote di Milan-Genoa

Secondo i bookmaker, il Milan è nettamente favorito per la vittoria finale con il 77% delle probabilità contro appena il 9% degli avversari, il pari vale il 14%. Stando alle statistiche analizzate da Oddschecker, nel 2022 il Milanha la seconda miglior difesa nei top 5 campionati europei (7 reti subite in 13 gare), dietro solo al Liverpool (6 in 12 match).

Anche per questo c’è tanto equilibrio nella previsione dell’Over 2.5 che ha il 52% di possibilità contro 48% della giocata opposta. A San Siro potrebbe essere una gara a senso unico con il segno No Gol che vale il 65%, mentre il segno inverso si attesta sul 35%.