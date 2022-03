Milan-Empoli, l’analisi quote: rossoneri super-favoriti

Milan-Empoli, 29esima giornata di Serie A, è in programma domani, sabato 12 marzo, alle 20.45. La comparazione quote di Oddshecker vede i rossoneri stra-favoriti per la partita. Indicazioni anche per il primo marcatore

Matteo Ronchetti

Milan ed Empoli sono pronte a sfidarsi nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è in programma a San Siro sabato 12 marzo alle 20.45. Grande entusiasmo in casa rossonera dopo il successo contro il Napoli che ha permesso al Milan di portarsi in solitaria in testa alla classifica. Davanti a sé, la squadra di Stefano Pioli troverà la formazione di Andreazzoli che, contrariamente all’ottimo bottino ottenuto nel girone d’andata, non riesce a vincere da 11 gare: l’ultima volta s’impose al Diego Armando Maradona (12 dicembre 2021, 1-0).

GLI ULTIMI RISULTATI

La formazione di casa sta vivendo un momento magico. Se dopo i pareggi contro Salernitana e Udinese, il Milan non sembrava più in grado di riprendersi la vetta della classifica, il successo col Napoli nell’ultimo turno ha spazzato via ogni dubbio: al Maradona sono arrivati tre punti fondamentali per la corsa scudetto. In classifica vanta 60 punti, 59 goal siglati e solamente 29 subiti. Lo 0-0 contro l’Inter nel derby di Milano e il successo contro la Sampdoria del 13 febbraio chiudono la serie degli ultimi cinque risultati ottenuti in campionato dai rossoneri. Dall’altra parte, l’Empoli fatica a raccogliere i frutti del bel gioco di Andreazzoli. La vittoria manca dal 12 dicembre: da quel momento in poi, sei pareggi e cinque sconfitte. Nonostante le difficoltà, i toscani non navigano in acque “pericolose” (32 punti, 40 reti siglate contro le 53 incassate).

I PRECEDENTI DI MILAN-EMPOLI

Milan e Napoli si sfideranno sabato pomeriggio per la 28esima volta in Serie A (la quattordicesima se si considerano solamente le gare giocate a San Siro). Il bilancio totale pende a favore dei padroni di casa, usciti vittoriosi da 16 incontri contro i 3 successi degli ospiti, 8 i pareggi. I numeri vanno ancor più incontro ai rossoneri se si analizzano le 9 sfide giocate in casa e concluse con il loro trionfo (solo tre le sconfitte). All’andata il Milan s’impose con il punteggio di 2 a 4: le marcature arrivarono dai piedi di Kessié - che mise a segno una doppietta - e poi da Bajrami, Florenzi, Theo Hernandez e Pinamonti. Considerando gli ultimi 10 duelli in Serie A, i toscani hanno messo a segno un solo successo: si tratta di un Milan - Empoli del 23 aprile 2017, terminato 1-2. Come ci informa OddsChecker, la vittoria dei rossoneri più recente arrivata a San Siro è datata 22 febbraio 2019 e fu decisa dai goal di Piatek, Castillejo e Kessié. L’ivoriano, in particolare, ha il 16,7% di probabilità di mettere a segno la prima rete della sfida (Ibrahimovic, tanto per fare il paragone con il primo della classe, vanta quasi il 30% (28.8%).

LE QUOTE DI MILAN-EMPOLI

Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Milan – Empoli sarà una sfida tutt’altro che equilibrata: il Milan, primo nella classifica di Serie A e sull’onda dell’entusiasmo dopo il trionfo contro una diretta avversaria, è super favorito. La vittoria della squadra di Pioli si attesta al 73.5% di probabilità, contro il 10% per il successo degli ospiti e il 20% attribuito al pareggio. La grande differenza in classifica e gli opposti momenti vissuti dalle due squadre in gara giustificano gli operatori a non prendere una posizione ben precisa a proposito del mercato Gol / No Gol. Più concreta la possibilità che una delle due formazioni rimanga a secco: seguendo le quote di Snai, si attesta al 54.1% contro il 53.2% del segno opposto). I bookie, al contempo, si aspettano che, nel corso del 90’, possano arrivare almeno tre goal: l’Over 2.5 vanta una percentuale del 61.7%. L’Under 2.5, e dunque lo scenario che considera l’arrivo di meno di tre reti durante la sfida, ha invece il 44.4% delle probabilità di verificarsi.