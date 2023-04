Quote Milan-Empoli: i pronostici dell’anticipo di Serie A

Le quote di Milan-Empoli a confronto. Il pronostico degli esperti di scommesse su questa partita di Serie A. Chi sarà la favorita?

Matteo Ronchetti

La Serie A torna in campo con Milan-Empoli, anticipo del campionato italiano insolitamente posto al venerdì sera. La squadra di Stefano Pioli vuole blindare un posto nella prossima Champions, ma la testa è già al quarto di finale con il Napoli per un inedito Euro-Derby. Attenzione ai toscani che in questa stagione hanno già sbancato San Siro: 1-0 all’Inter. Calcio d'inizio stasera alle ore 21.00

GLI ULTIMI RISULTATI DI MILAN E EMPOLI — Il Milan ha rialzato la testa. E con un successo pesante a Napoli per 4-0. Una vittoria che vale tanto per la classifica e che da morale in vista della doppia sfida di Champions contro i partenopei nei quarti di finale. Dopo tre gare senza i tre punti, gli uomini di Pioli hanno dato un netto scossone al trend negativo e si sono portati al terzo posto in classifica: 51 punti e uno di vantaggio sulla quinta piazza, con la Lazio che dista quattro lunghezze in seconda posizione. A San Siro i rossoneri non vincono dal 26 febbraio: 2-0 all’Atalanta, con il pareggio per 1-1 con la Salernitana lo scorso 13 marzo. Meneghini imbattuti da 270 minuti di fila in casa, con l’ultimo ko datato 29 gennaio: Sassuolo show nella Scala del Calcio per 5-2. 28 gol per Giroud e soci davanti al pubblico amico, con 17 reti al passivo.

Il Milan complessivamente, nelle sole gare interne, ha raccolto 29 punti in 13 match. Empoli tornato al successo nell’ultimo turno: 1-0 nel Monday Night al Lecce. Tre punti che portano i toscani a quota 31 punti e ben 12 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Paolo Zanetti, prima di questa vittoria, era reduce da otto partite senza vittorie, con tre pareggi e cinque sconfitte, di cui quattro consecutive. In trasferta, gli Azzurri hanno vinto solo due gare, con i tre punti lontani dal Castellani che mancano adesso da 360 minuti: un pareggio e tre sconfitte, di cui due negli ultimi 180 minuti. La formazione empolese ha siglato appena 12 reti in 14 partite in trasferta, con 21 al passivo.

I PRECEDENTI DI MILAN-EMPOLI — Milan-Empoli si giocherà per la 29^ volta in Serie A, Come riporta Oddschecker: 18 successi rossoneri, otto pari e tre vittorie toscane arrivate tutte a San Siro. Stringendo il campo solo alle partite a Milano, in 14 incroci il Diavolo si è imposto in dieci occasioni, con un pareggio e appunto tre vittorie del Club del Presidente Corsi. C’è un dato che può far sorridere il Milan anche in ottica Champions. Alla vigilia di Pasqua e soprattutto alla viglia dei quarti di finale di Coppa Campioni, il Diavolo ha già affrontato due volte a San Siro l’Empoli: nel 2003 e nel 2007. Doppio successo sui toscani e soprattutto vittoria della Champions in quelle due annate. Il Napoli è avvisato.

LE QUOTE DI MILAN-EMPOLI — Come rileva Oddschecker in Milan-Empoli, il favore del pronostico pende dalla parte dei meneghini. Il segno 1 crolla su tutte le lavagne e le quote migliori arrivano da Sportbet a 1.43, con Starcasinò Bet a 1.42 e 1.40 su Daznbet, Goldbet, Betway, Novibet, LeoVegas, Planetwin e Netbet. Il segno X lievita tra 5.00 di bet365 e 4.65 di Pokerstars Sport, con Better a 4.75. Infine, il segno 2 decolla nel vero senso della parola: 9 su Betfair, con Sisal a 8.00 e Snai a 7.75 Passiamo alle reti e l’Over 2.5 è favorito, come dimostrano le quote di Leo Vegas a 1.75, bet365 e Betfair a 1.73. L’Under 2.5 di conseguenza sale in maniera netta: 2.12 su Starcasinò Bet, con Betway e Planetwin a 2.11. Daznbet, Novibet e Sportbet scendono a 2.07.

Per quanto concerne il Gol, lo troviamo leggermente sfavorito. Goldbet recita 1.98, con Pokerstars Sport a 1.96, mentre Netbet e Novibet seguono in scia a 1.95. Il No-Goal scende a 1.83 su Betfair e Planetwin, con Better a 1.80. Infine, uno sguardo al Primo Marcatore del match. Rafael Leao è il favorito in casa Milan a 4.05 su Starcasinò Bet. Sulle tracce del portoghese ci sono Olivier Giroud e Divock Origi: il transalpino paga 5.75 su Sisal, con l’ex Liverpool a 7.0 su Snai. Nell’Empoli, attenzione a Francesco Caputo salito in carriera a 18 reti con la maglia azzurra. L’ex Sampdoria che sblocca il match vale 10 su bet365, mentre Mattia Destro insegue il gol dell’ex a 11 su LeoVegas.