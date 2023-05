Quote Milan-Cremonese: i pronostici sulla partita | Serie A

Le quote di Milan-Cremonese (Serie A): i pronostici degli esperti di scommesse su chi sarà la squadra favorita, i marcatori e gli ultimi risultati. Le ultime news sulla partita

Milan-Cremonese accende il turno infrasettimanale della Serie A: la 33^ giornata mette a confronto gli uomini di Pioli a quelli di Ballardini, stasera, mercoledì 3 maggio, alle ore 21.00. Vincere per tenere il passo nella volata che conduce alla prossima Champions League: questo l’imperativo in casa di un Milan che rischia di restare fuori dalle prime quattro. Grigiorossi staccati di 7 lunghezze dalla salvezza diretta e un piede in Serie B. Ma quali sono le quote di Milan-Cremonese? Eccole con qualche info utile

Ultimi risultati di Milan e Cremonese — Stefano Pioli suona la carica nella lotta Champions. Meneghini con 57 punti, gli stessi di Inter e Roma, con Lazio a quota 61 e Juventus a 60. Considerando il Napoli imprendibile e l’Atalanta con 55 punti, sono sei le squadre che sgomitano per tre posti nella prossima Coppa dei Campioni. I rossoneri sono reduci dal pari di Roma e adesso hanno l’occasione per far bottino pieno e avvicinarsi all’obiettivo, senza dimenticare lo scontro diretto di sabato sempre a San Siro contro la Lazio. Giroud e compagni non perdono da 5 gare complessive, con l’ultimo KO che risale alla trasferta di Udine dello scorso 18 marzo e persa per 3-1. Il Diavolo in casa è imbattuto da 450 minuti: l’ultima squadra a violare San Siro è stato il Sassuolo a fine Gennaio, con il clamoroso 5-2 per gli emiliani. Da quel momento tre vittorie (Torino, Atalanta e Lecce) e due pareggi (Salernitana e Empoli).

La squadra di Pioli davanti al pubblico amico ha un passo diverso da quello mostrato in trasferta: 33 punti raccolti su 45 disponibili. Una sola rete subita in casa dal Milan, con Maignan che insegue il terzo clean-sheet di fila nella scala del calcio. Dall’altra parte la Cremonese con 20 punti è quasi in Serie B. I grigiorossi sono staccati di sette lunghezze dalla salvezza diretta e solo un miracolo può portare alla permanenza in Serie A la formazione di Ballardini. La squadra di Cremona ha ottenuto appena 10 punti lontano dallo Zini, con 7 pareggi e una sola vittoria: tra l’altro conquistata a marzo a Marassi contro la Sampdoria per 3-2. Ben 8 le sconfitte degli ospiti in trasferta per un bilancio davvero pessimo. La Cremonese è la squadra che ha subito più gol in trasferta in questo campionato (32 in 16 gare).

Milan-Cremonese, i precedenti — Milan - Cremonese si gioca per la 29^ volta nella storia dei due club. Come riporta Oddscheckeril derby lombardo parla milanese, con 17 successi rossoneri, 5 pareggi e 6 successi dei grigiorossi. I rossoneri in sette precedenti in Serie A hanno sempre battuto i rivali a San Siro: 7 successi su 7. L’ultima volta nel maggio del 1996, ultima gara di Fabio Capello in sella al Diavolo: festa Scudetto condita con un 7-1 sulla Cremonese retrocessa. Gli ospiti hanno vinto solo due volte nella loro storia in casa dei meneghini, quando ancora non era campionato a girone unico: la prima nel 1923 (2-1) e la seconda nel 1926 (4-1). All’andata 0-0 alla Zini, mentre i grigiorossi non battono complessivamente il Milan dal 1994: 1-0 casalingo. Ecco le quote di Milan-Cremonese

Quote Milan-Cremonese — Come rileva Oddschecker in Milan-Cremonese l’ago della bilancia pende ovviamente dalla parte della squadra di Stefano Pioli. Il segno 1 crolla su tutte le lavagne degli operatori e lo troviamo a 1.34 su StarcasinòBet e SportBet, con Snai, Sisal Matchpoint, bet365 e VinciTu a 1.33. Il pari decolla a 5.35 su Goldbet, mentre Daznbet, Pokerstars Sport, Betfair e Netbet pagano a 5.25. Infine, il segno 2 si alza fino a 11 su Better e Leo Vegas, con Planetwin365 a 10. Più cauti Novibet e Betway, rispettivamente a 9.70 e 9.93.

Passiamo alle reti e l’Over 2.5 trova il gradimento delle lavagne dei bookmaker: 1.88 per LeoVegas, 1.80 per bet365, con Daznbet, Netbet, Betway e Novibet a 1.78. L’Under 2.5 cresce fino a 2.00 su StarcasinòBet, Betfair, Snai e Sisal Matchpoint: Goldbet invece recita 1.99 assieme a Planetwin365. Il Gol è sfavorito e paga fino a 2.35 su Better, con Pokertsars Sport a 2.30. Il No-Goal prende forma a 1.65 su Sportbet e VinciTu. Infine, uno sguardo al primo marcatore. In casa Milan il favorito è Rafael Leao a 5.20 su StarcasinòBet, mentre Ante Rebic insegue a 6.50 su Snai. Nella Cremonese attenzione a CyrielDessers che troviamo a 15.00 sia su bet365 e sia su Sisal Matchpoint.