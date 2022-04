Quote Milan-Bologna: previste tante reti. E Ibrahimovic …

Le quote di Milan-Bologna, 31esima giornata di Serie A, in programma lunedì 4 aprile, alle 20.45. L'analisi di Oddshecker prevede tanti gol. Improbabile (ma pagato bene) il colpaccio esterno

Matteo Ronchetti

Turno di campionato importantissimo per la lotta al titolo. La 31esima giornata del campionato di Serie A si chiuderà infatti con il match tra Milan e Bologna in programma a San Siro domani (lunedì) alle 20.45. La squadra di Pioli non vuole lasciare margini alle inseguitrici, Napoli e Inter su tutte. Vuole continuare a vincere per mantenere la testa della classifica. Il Bologna, senza Mihajlovic in panchina, vuole tentare invece il colpaccio in trasferta e fermare la corsa dei rossoneri.

GLI ULTIMI RISULTATI – Il Milan vola sulle ali dell’entusiasmo e non potrebbe essere altrimenti. La squadra di Pioli ha vinto le ultime tre gare, contro Napoli, Empoli e Cagliari tutte per 1-0 e l’ultimo pareggio risale al 25 febbraio (1-1 contro l’Udinese). Per cercare l’ultimo ko invece bisogna tornare addirittura a gennaio nello scivolone contro lo Spezia in casa.

Discorso decisamente diverso per il Bologna reduce dalla sconfitta interno subita contro l’Atalanta prima della sosta per le Nazionali. La compagine di Mihajlovicnon vince dal 21 febbraio, 2-1 sullo Spezia. Nell’ultimo mese ha collezionato due pareggi, contro Salernitana e Torino, e due sconfitte contro Fiorentina e appunto Atalanta.

Ibrahimovic, Leao e Giroud sono i tre migliori marcatori del Milan in campionato (8 reti). Come rivelato da OddsChecker tra i tre è lo svedese quello ad avere più chance di segnare per primo durante il match (33.3%). 28.6% sono invece le possibilità di Giroud e leggermente più alte quelle di Leao (25.6%). Per quanto riguarda il Bologna invece il primo candidato per sbloccare il risultato è Arnautovic con il 21.1% di possibilità di segnare per primo.

I PRECEDENTI – Milan e Bologna si sfideranno nel monday night per la 148^ volta e il bilancio è nettamente a favore dei rossoneri. Sono infatti ben 71 le vittorie del Milan mentre pareggi e vittorie del Bologna sono in perfetto equilibrio (38).

Come ci informa OddsChecker nella gara d’andata allo stadio Dall’Ara a imporsi è stata la squadra di Pioli per 2-4 in una gara ricca di reti. Prima il doppio vantaggio firmato Leao e Calabria e poi la rimonta dei padroni di casa grazie a un'autorete di Ibrahimovic e al gol di Soriano. Nel finale però prima Bennacer e poi lo stesso Ibra regalarono il successo al Milan.

LE QUOTEDI MILAN-BOLOGNA - Secondo le rilevazioni di OddsChecker il Milan è nettamente favorito per la vittoria con il 69.9% di possibilità di portare a casa tre punti. Diminuiscono nettamente le probabilità che la gara termini con il segno X (21.1%) mentre una vittoria del Bologna ha l’11.8% di chance di verificarsi.

L’attacco del Milan è uno dei migliori del campionato: 56 le reti fatte e solo 29 i gol subiti. Dall’altro lato il Bologna fa fatica a segnare, solo 32 le reti fatte, e ben 44 quelle subite. Proprio in relazione a questi dati la possibilità che il match finisca con almeno tre reti è del 56.8%. Decisamente maggiore rispetto al segno Under 2.5, quindi meno di tre reti, che invece ha il 47.6% di possibilità di verificarsi.

Le quote cambiano leggermente invece per quanto riguarda Goal/No Goal. Nonostante sia molto probabile che vengano segnate un numero alto di reti le stesse potrebbero essere frutto sia di entrambe le squadre ma anche di una sola. C’è infatti il 54.1% di possibilità che entrambe le compagini vadano a segno, è del 50% invece la probabilità che una delle due non riesca a trovare la via della rete. Milan-Bologna, le dichiarazioni di Pioli nella conferenza della vigilia >>>

