Milan-Atalanta, le quote: i bookmakers puntano sull’1-1

Milan e Atalanta sono pronte a sfidarsi nel match valido per il penultimo turno di Serie A, il 37°. Il fischio d’inizio, in questo caso, è in programma domenica 15 maggio alle 15.00. Un San Siro sold-out è pronto a spingere i rossoneri verso una vittoria che potrebbe significare Scudetto. Conquistando i tre punti nel prossimo incontro, potrebbero anche giocarsi il “bonus pareggio” col Sassuolo nell’ultima di campionato, ed essere comunque campioni d’Italia. Davanti a sé, tuttavia, troveranno la Dea guidata da Gasperini che, reduce dalla vittoria in trasferta contro lo Spezia, è alla ricerca di punti per qualificarsi alla prossima Europa League.

GLI ULTIMI RISULTATI – Come anticipato, i padroni di casa hanno festeggiato al Bentegodi la vittoria contro l’Hellas Verona nell’ultimo turno di campionato: decisiva la doppietta di Tonali e il goal all’86’ di Florenzi per il 3-1 finale. Prima di allora, erano arrivate le vittorie contro Fiorentina, Lazio e Genoa. Il pareggio contro il Torino (1-1 del 15 aprile) chiude la serie degli ultimi cinque risultati collezionati in Serie A. Si tratta di un ottimo rendimento (13 punti in 5 sfide), che ha consentito al Milan di portarsi a +2 dall’Inter al secondo posto. L’Atalanta, al contrario, ha guadagnato 8 punti nelle cinque partite più recenti, vincendo contro Spezia e Venezia, pareggiando con Salernitana e Torino, uscendo sconfitta dalla gara casalinga contro il Verona. Qualche passo falso per la squadra guidata da Gasperini che, diversamente dalle altre stagioni, si è ritrovata obbligata a rincorrere le concorrenti per un piazzamento europeo. Al momento condivide la posizione in classifica con Roma e Fiorentina (tutte a 59 punti). La Lazio, al quinto posto, è distante tre punti. In virtù di questa differenza, i bookmaker si schierano, senza alcun dubbio, dalla parte del Milan, dandogli il 55.6% di probabilità di battere l’Atalanta.

I PRECEDENTI – Milan e Atalanta si sfideranno domenica pomeriggio per la 132esima volta in Serie A (la 61esima se si considerano solamente le gare giocate a San Siro). Il bilancio totale pende dalla parte dei padroni di casa, usciti vittoriosi da 53 incontri contro i 25 degli ospiti, 43 i pareggi. La situazione, che pone in vantaggio i rossoneri, trova conferme se si analizzano i 28 successi del Milan in casa (11 quelli della Dea a Milano, 21 i pareggi). All’andata, nella gara che si giocò al Gewiss Stadium il 3 ottobre 2021, fu la squadra di Pioli a imporsi per 2-3 grazie alle reti di Calabria, Tonali e Leao. L’ultimo precedente che ha avuto San Siro per teatro, invece, risale al 23 gennaio 2021 (Milan – Atalanta 0-3, goal di Romero, Ilicic e Zapata). Per analizzare l’ultima vittoria dei rossoneri contro i nerazzurri a Milano bisogna tornare indietro alla stagione 2013/14: era il 6 gennaio del 2014 e i padroni di casa s’imponevano sugli ospiti per 3-0 (doppietta di Kakà a cui si aggiunse la marcatura di Cristante). Come sottolinea OddsChecker, Leao, andato in goal anche nella gara d’andata, è tra coloro presi più in considerazione per il mercato “marcatori”: una sua rete nell’arco dei 90’ ha il 40% di probabilità su William Hill (ha il 18.2% l’ipotesi che lo vede primo ad andare in goal).

LE QUOTE – Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Milan – Atalanta non è destinata a essere una gara particolarmente equilibrata. I padroni di casa, come anticipato, sono favoriti. Il successo della squadra di Pioli, dunque, si attesta al 55.6%, contro il 25% per il trionfo degli ospiti e il 25.6% attribuito al pareggio. A proposito di goal, i bookie puntano sull’Over 2.5. Quest’ultimo, e dunque l’arrivo di almeno 3 reti nel corso dei 90’, ha il 66.7% di verificarsi seguendo Pokerstars, contro il 41.7% del segno opposto (l’Under 2.5). Piuttosto definita anche l’idea degli scommettitori sul Gol/No Gol. Lo scenario che entrambe le squadre riescano ad andare a segno è in vantaggio. Seguendo Betfair, ad esempio, l’ipotesi ha il 69% di verificarsi. La situazione opposta, e dunque quella che vede il numero “zero” accanto a una delle due formazioni, ha il 39.2%. Interessanti, infine, le quote relative al risultato esatto. Lo score più probabile secondo gli esperti è l’1-1, con il 12.1% di probabilità sia su Sisal che su Snai.