Quote Inter-Milan, derby da 1X2 o c’è una favorita?

I PRECEDENTI

In linea generale, l'Inter è in vantaggio nei precedenti (69 vittorie contro le 54 degli avversari). Tuttavia, come rilevato da OddsChecker, il Milan ha vinto tre degli ultimi sei derby disputati in Serie A contro l'Inter, tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 19 sfide contro i nerazzurri in campionato. La squadra guidata da Pioli, tuttavia, ha perso il derby più recente nel torneo (0-1 lo scorso 5 febbraio, deciso dalla rete di Lautaro Martinez). Sarà una sfida semi-inedita: Inter e Milan si affronteranno mentre sono a pari punti in classifica. Ciò non accade dall'11 maggio del 2001 (6-0 per i rossoneri) e solo una volta nella storia della Serie A si sono scontrati con gli stessi punti e, per giunta, in testa alla classifica: era addirittura il 4 febbraio 1962 (2-0 per i nerazzurri) e in quel caso al primo posto si trovava anche la Fiorentina.