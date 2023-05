Quote Inter-Milan (Champions): quante possibilità hanno i rossoneri?

Le quote di Inter-Milan, derby di Champions League: i pronostici degli esperti di scommesse sulla partita, con le ultime news, la squadra favorita e i possibili marcatori

“Giochiamo per entrare nella storia. Dobbiamo pensare di poter battere l'Inter se giochiamo il nostro calcio. Servono energia, mentalità, attenzione”. Sono le parole con cui Stefano Pioli, dopo la brutta sconfitta contro lo Spezia, ha cercato di caricare i suoi in vista dell’Euroderby di ritorno. Ma che partita sarà quella contro i nerazzurri? Proviamo a “giocarla” dal punto di vista dei bookmaker: ecco le quote di Inter-Milan

Quote Inter-Milan (Champions) — Come riporta OddsChecker, sulle lavagne dei principali siti scommesse stavolta è l’Inter a partire con i favori del pronostico. La vittoria nerazzurra parte da una quota minima di 2.00 su LeoVegas, cresce a 2.05 su Better e bet365, fino a 2.10 su Snai, Sisal e Planetwin365 e 2.12 su StarcasinòBet. La vittoria del Milan, invece, non scende sotto quota 3.60 (Sisal), ma sulle altre lavagne si trova anche a 3.72 (Betway), 3.80 (Sportbet), 3.90 (bet365), fino a 4.10 su LeoVegas. Il pareggio tocca invece quota 3.40 su Sisal e Sportbet. Una vittoria con due gol di scarto del Milan, che manderebbe il match ai supplementari, vale 11.00 su Betfair e 12.50 su StarcasinòBet, mentre una vittoria con tre gol di scarto dei rossoneri – che ribalterebbero così il risultato dell’andata qualificandosi in finale – tocca quota 34.00 su bet365.

Secondo i bookmaker, però, non sarà una partita con tanti gol. L’Under 2.5 è favorito con quote che vanno dall’1.67 di Sisal all’1.75 di Goldbet. Mentre l’Over 2.5 non scende sotto quota 2.00 e tocca il picco a 2.10 su Sisal e bet365. Molto più equilibrio, invece, nel mercato Goal/No Goal: bookmaker come bet365 (1.91) e LeoVegas (1.88) fanno partire esattamente alla pari i due segni, altri mettono davvero poca distanza. Queste e tutte le altre quote sui campionati e le coppe europee si trovano anche su Gazzetta Scommesse, la sezione del sito della Gazzetta dello Sport dedicata ai pronostici e alle quote, dov’è possibile consultare anche la pagina sui bonus di benvenuto dei principali bookmaker.

Ultimi risultati Inter e Milan — I rossoneri non arrivano bene all’appuntamento più importante della stagione. Dopo la sconfitta dell’andata, infatti, è arrivato un altro ko in campionato con lo stesso risultato: 2-0 contro lo Spezia e qualificazione alla prossima Champions League che rischia di essere compromessa. L’Inter, invece, ha confermato di essere in un momento di forma nettamente migliore, dando continuità agli ultimi risultati con la vittoria a San Siro contro il Sassuolo 4-2.

Derby di Milano, i precedenti — Quello di martedì sarà il quinto derby della Madonnina in questa stagione. Dopo aver vinto il primo, a settembre, il Milan ha perso tutti gli altri. I rossoneri hanno perso quattro derby in una sola stagione soltanto nel 1973/74, ma non sono mai rimasti a secco di gol per quattro derby di fila. Ribaltare uno 0-2 in una semifinale di Champions è piuttosto raro: solo una squadra è riuscita a rimontare uno svantaggio di almeno due gol al ritorno: il Liverpool nel 2019, che dopo aver perso 3-0 a Barcellona annichilì i blaugrana ad Anfield (4-0). In quell’occasione uno dei protagonisti fu uno degli attuali attaccanti rossoneri: Origi, autore di due reti. Ma anche per i bookmaker si tratta di un’impresa quasi proibitiva: la quota della qualificazione del Milan nelle principali lavagne è di 13.00. Mercato Milan, il retroscena: Chelsea pronto ad offrire due giocatori per Leao.