Quote Germania-Italia, azzurri super-sfavoriti

La squadra di Mancini sta provando a ripartire dopo la delusione per la mancata qualificazione al Mondiale. Per gli azzurri è cominciato un nuovo ciclo: spazio ai giovani in queste gare di Nations League per trovare spazio e fiducia. La gara d’andata al Dall’Ara di Bologna contro i tedeschi è finita 1-1: alla rete di Pellegrini al 70’ ha risposto Kimmich tre minuti più tardi. Per Donnarumma e compagni è arrivata anche la vittoria contro l’Ungheria: Barella e Pellegrini i marcatori, che hanno reso meno pesante l’autogoal di Mancini. La Germania ha iniziato la competizione con due pareggi, dopo aver collezionato sette successi consecutivi nel girone di qualificazione per Qatar 2022. In mezzo una vittoria contro Israele e un pareggio con l’Olanda nelle amichevoli di marzo. Come riporta OddsChecker, gli uomini di Flick puntano a eguagliare la striscia positiva di 12 risultati utili di fila ottenuti tra settembre 2019 e novembre 2020.